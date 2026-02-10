Έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα 20 χιλιομέτρων ατομικού δίαθλου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ αποκάλυψε σε ζωντανή σύνδεση ότι απάτησε τη σύντροφό του.

Ο 28χρονος Νορβηγός πήγε στην Ιταλία με στόχο να κατακτήσει το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο και τα κατάφερε, παίρνοντας το χάλκινο στον αγώνα 20 χιλιομέτρων ατομικού δίαθλου. Θα περίμενε, επομένως, κανείς ότι θα ήταν μέσα στην τρελή χαρά, αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι επειδή στην προσωπική του ζωή τα πράγματα δεν πάνε καλά και η ευθύνη είναι δική του, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του στη νορβηγική τηλεόραση.

«Υπάρχει ένα άτομο με το οποίο ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή και ίσως να μη με βλέπει σήμερα. Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, τον πιο όμορφο και καλοσυνάτο άνθρωπο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα», είπε αρχικά ο Λέγκρεϊντ και συνέχισε.

«Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου. Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντάς το αυτό, αλλά τις τελευταίες ημέρες ο αθλητισμός έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της».

Ο Νορβηγός Ολυμπιονίκης τόνισε ότι μία εβδομάδα πριν την έναρξη των Αγώνων αποκάλυψε στη σύντροφό του ότι την απάτησε και αφού τόνισε ότι θέλει να αποτελεί πρότυπο για όλους, πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ξέρεις πόσες ευκαιρίες σου δίνονται και δεν πιστεύω ότι θα μου δοθεί ξανά μια τέτοια ευκαιρία για αληθινή αγάπη. Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα. Είμαι διατεθειμένος να ρίξω μια… πυρηνική βόμβα στο NRK και να διαπράξω κοινωνική αυτοκτονία, να με μισήσουν όλοι. Γιατί ήδη με μισεί εκείνη και ελπίζω ότι ίσως αυτό να την κάνει να καταλάβει πόσο πολύ την αγαπώ».