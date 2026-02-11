Δεκαπέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της 30χρονης Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα, η Άννα Ποντεντβόρνα οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αστυνομία, ίσως να μην είχε ποτέ αποκαλυφθεί χωρίς την επιμονή της κόρης του θύματος.

Η Ποντεντβόρνα, που περιγραφόταν από τους γείτονές της ως μια «ευχάριστη» και «καλή» γυναίκα που πήγαινε στην εκκλησία, κρίθηκε ένοχη χθες για τη δολοφονία της Ζαμπλότσκα, έπειτα από δίκη τριών εβδομάδων στο Κακουργιοδικείο του Ντέρμπι. Η 40χρονη αντιμετωπίζει πλέον ποινή ισόβιας κάθειρξης, όταν εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Ποντεντβόρνα σκότωσε την Ιζαμπέλα Ζαμπλότσκα το 2010, όταν εκείνη αρνήθηκε να υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου. Η δράστιδα, που εργαζόταν ως έμπειρη κρεοπώλης, πέρασε περίπου δύο ώρες τεμαχίζοντας το σώμα της συντρόφου της σε δύο μέρη, τα οποία στη συνέχεια τοποθέτησε σε μαύρες σακούλες απορριμμάτων και τα έθαψε στον κήπο του σπιτιού της.

Μετά το έγκλημα, συνέχισε κανονικά τη ζωή της. Έναν μήνα αργότερα μετακόμισε τη μητέρα και την αδελφή της στο διώροφο σπίτι στο Ντέρμπι, ενώ αργότερα παντρεύτηκε έναν άνδρα και απέκτησε μαζί του δύο παιδιά. Πήγαινε στη δουλειά, στην εκκλησία, ταξίδευε με τα παιδιά της και συνομιλούσε με τους γείτονές της, οι οποίοι τη θεωρούσαν μια «ευχάριστη γυναίκα».

Ένας πρώην γείτονας δήλωσε στην Daily Mail: «Της έλεγα πάντα καλημέρα όταν έβγαινε βόλτα με το μικρό της σκυλί, φαινόταν πραγματικά καλή. Δεν θα φανταζόσουν ποτέ ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έμεινε για πάντα στο σκοτάδι. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιμονή και το θάρρος της κόρης της Ζαμπλότσκα, της Κάσια. Χάρη στις προσπάθειές της, τον Ιούνιο του περασμένου έτους εντοπίστηκαν τα λείψανα της μητέρας της, ενώ η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ είχε κλείσει την έρευνα για την εξαφάνιση μόλις δέκα ημέρες μετά την αρχική δήλωση.

Η Κάσια, που σήμερα είναι 25 ετών, ήταν περίπου επτά όταν η μητέρα της ξεκίνησε σχέση με την Ποντεντβόρνα, η οποία ζούσε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τη γιαγιά της στο Τρζεμπιάτοβ, στη βορειοδυτική Πολωνία. Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι δύο γυναίκες είχαν διαφωνήσει σχετικά με την απροθυμία της Ζαμπλότσκα να υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου, την οποία η Ποντεντβόρνα είχε θέσει ως όρο για να συνεχιστεί η σχέση τους. Ωστόσο, η Ζαμπλότσκα είχε «χάσει το ενδιαφέρον» για τη διαδικασία, ενώ το ζευγάρι δεν διέθετε τα χρήματα για να την πληρώσει.

Το 2009 μετακόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας την τότε εννιάχρονη Κάσια σε συγγενείς, και βρήκαν εργασία σε εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών στο Ντέρμπισαϊρ, με τη Ζαμπλότσκα να εργάζεται ως συσκευάστρια και την Ποντεντβόρνα ως κρεοπώλης.

Η Κάσια μιλούσε με τη μητέρα της στο τηλέφωνο τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα μέχρι τον Αύγουστο του 2010, όταν η Ζαμπλότσκα εξαφανίστηκε και δεν ακούστηκε ή εθεάθη ποτέ ξανά. Η γιαγιά της Κάσια δήλωσε την εξαφάνιση στην Πολωνία, ενώ ένας ξάδελφος ενημέρωσε την αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 24 Νοεμβρίου 2010.

Αστυνομικοί επισκέφθηκαν τη διεύθυνση των δύο γυναικών και μίλησαν τηλεφωνικά με την Ποντεντβόρνα, η οποία δήλωσε ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν η Ζαμπλότσκα. Η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ έκλεισε την έρευνα για την εξαφάνιση στις 4 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

Το 2024, η Κάσια άρχισε να επικοινωνεί με πολωνικές οργανώσεις για αγνοούμενους και συμμετείχε σε τηλεοπτικές και δημοσιογραφικές συνεντεύξεις για να δημοσιοποιήσει την εξαφάνιση της μητέρας της. Ένας Πολωνός δημοσιογράφος επισκέφθηκε τότε την Ποντεντβόρνα στο σπίτι της στο Ντέρμπι.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι αυτό αποτέλεσε το «σημείο καμπής». Την επόμενη ημέρα, η Ποντεντβόρνα «λύγισε» και έστειλε email στην αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ, αποκαλύπτοντας πού βρίσκονταν τα λείψανα της Ζαμπλότσκα.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν κάτω από μια τσιμεντένια επιφάνεια στον κήπο. Το σώμα είχε τεμαχιστεί, κομμένο στα δύο στη μέση, και είχε τοποθετηθεί σε μαύρες πλαστικές σακούλες. Βρέθηκε περιτριγυρισμένο από οστά ζώων και μια σακούλα μεταφοράς που περιείχε τα ματωμένα ρούχα της.

Λόγω της μεγάλης χρονικής απόστασης, η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί. Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η Ποντεντβόρνα, εμφανώς συγκινημένη, παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη Ζαμπλότσκα χτυπώντας τη με ένα αγαλματίδιο αλόγου κατά τη διάρκεια καβγά, υποστηρίζοντας όμως ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Μετά την καταδίκη, η αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ παραδέχτηκε ότι, αν δεν υπήρχε η επιμονή της Κάσια, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ποντεντβόρνα θα συνέχιζε να ζει τη ζωή της και η οικογένεια της Ιζαμπέλα θα παρέμενε στο σκοτάδι».