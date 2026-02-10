Ο Πολ Τόμας Άντερσον και ο Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ μουσική της ταινίας «Phantom Thread».

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Melania» ακολουθεί την περίοδο των 20 ημερών προτού ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, ορκιστεί για δεύτερη φορά στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι Amazon, Disney, Netflix και Paramount Pictures υπέβαλαν όλες υποψηφιότητα για τα δικαιώματα streaming και ενώ η Disney προσέφερε περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια έχασε από την προσφορά των 40 εκατομμυρίων δολαρίων της Amazon.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δήλωσε ότι η θερμή υποδοχή στα απομνημονεύματά της του 2024 την ώθησε να σκεφτεί την ιδέα.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο έφτασε στους κινηματογράφους τον περασμένο μήνα, φέρεται να παίζεται ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread του 2017. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Πολ Τόμας Άντερσον και περιλαμβάνει μουσική του Γκρίνγουντ.

Και οι δύο ζήτησαν τώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ και ισχυρίστηκαν ότι αποτελεί «παραβίαση» της συμφωνίας με τον σύνθετη.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό απόσπασμα από την ταινία Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ Melania», αναφέρεται σε κοινή δήλωση τους, η οποία δημοσιεύτηκε από το Variety.

Paul Thomas Anderson and Jonny Greenwood Want 'Melania' Doc to Remove 'Phantom Thread' Music: Its Use Is a 'Breach of Composer Agreement' https://t.co/QPr9ysfYwE — Variety (@Variety) February 9, 2026

«Ενώ ο Τζόνι Γκρίνγουντ δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Τζόνι για χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με τον συνθέτη» σημειώνεται στη δήλωση. «Ως αποτέλεσμα, ο Τζόνι και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την αφαίρεσή του μουσικού έργου από το ντοκιμαντέρ» προστίθεται.