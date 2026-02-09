Η Σαουδική Αραβία και ακόμα επτά μουσουλμανικά κράτη καταδίκασαν σήμερα τα νέα μέτρα του Ισραήλ για την επέκταση του ελέγχου του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας ενέκρινε σειρά αποφάσεων που πρόκειται να «τροποποιήσουν θεμελιωδώς τη νομική και πολιτική πραγματικότητα» στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Στην ανακοίνωση οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας και του Πακιστάν «καταδίκασαν έντονα τις παράνομες αποφάσεις και ενέργειες του Ισραήλ που έχουν στόχο να επιβάλλουν την ισραηλινή κυριαρχία» επί της Δυτικής Όχθης.

Κατήγγειλαν επίσης την επιβολή «μιας νέας νομικής και διοικητικής πραγματικότητας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία επιταχύνει τις προσπάθειες παράνομης προσάρτησής της και εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού».

Σύμφωνα με ισραηλινή ανακοίνωση, οι κανονισμοί που χρονολογούνται από την εποχή που η Ιορδανία διοικούσε τη Δυτική Όχθη, πριν το 1967, και οι οποίες απαγόρευαν σε ιδιώτες Εβραίους να αγοράζουν γη θα πρέπει να καταργηθούν. Άλλα μέτρα θα επιτρέπουν στο Ισραήλ να διαχειρίζεται κάποιους θρησκευτικούς χώρους, ακόμη κι αν αυτοί βρίσκονται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Εμβαθύνουμε τις ρίζες μας σε όλες τις περιοχές της Γης του Ισραήλ και θάβουμε την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», σχολίασε ο Μπεζαλέλ Σμότριχ προσωπικότητα της άκρας δεξιά του Ισραήλ, που είναι και ο ίδιος έποικος και υπέρμαχος της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης.

Η παλαιστινιακή προεδρία από τη Ραμάλα καταδίκασε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τις αποφάσεις αυτές σχολιάζοντας ότι έχουν στόχο «να ενισχύσουν τις προσπάθειες προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης».

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ έχει προσαρτήσει, περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη δίπλα σε περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς που έχουν εγκατασταθεί σε παράνομους, με βάση το διεθνές δίκαιο, οικισμούς.

Η επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη έφτασε το 2025 σε νέο επίπεδο ρεκόρ από το 2017, οπότε ο ΟΗΕ άρχισε να παρακολουθεί τα στοιχεία, σύμφωνα με έκθεση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού.