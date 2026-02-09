Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Προύσα της Τουρκίας, όταν μοτοσικλετιστής προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βανάκι.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετηθεί στο κράνος του μοτοσικλετιστή, με το κοντέρ να δείχνει ταχύτητα 113 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο βίντεο διακρίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται με υψηλή ταχύτητα, χωρίς ο αναβάτης να μειώνει ταχύτητα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βανάκι που ήταν ακινητοποιημένο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης και να εκσφενδονιστεί μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο αναβάτης υπέστη κατάγματα στα χέρια και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.