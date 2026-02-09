Σκηνές από ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Ιταλίας, όταν μασκοφόροι ληστές χρησιμοποίησαν ψεύτικα περιπολικά για να στήσουν ενέδρα σε χρηματαποστολή στον οδικό άξονα Λέτσε-Μπρίντεζι.

Αφού ακινητοποίησαν το θωρακισμένο όχημα στην εθνική οδό 613, το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου, με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Repubblica, ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με τους Καραμπινιέρους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Non risulta che ci siano feriti. Nel video condiviso da Claudio Stefanazzi, deputato del… pic.twitter.com/F62VbFTLer — Repubblica (@repubblica) February 9, 2026

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Κλαούντιο Στεφανάτσι, σχολίασε το περιστατικό λέγοντας: «Πρόκειται για μια επίθεση στο φως της ημέρας, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους των δύο επαρχιών του Σαλέντο. Όπλα, εκρηκτικά και συμπλοκή με τις Αρχές. Ο υπουργός Πιαντεντόζι πρέπει να σταματήσει να προσποιείται πως δεν συμβαίνει τίποτα».