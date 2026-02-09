Ήταν γνωστή ως η «Λατίνα Μέριλιν Μονρόε» και έχασε τη ζωή της κυνηγώντας την ομορφιά μέσα στο ροζ δωμάτιο αισθητικής της πολυτελούς έπαυλής της αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού. Η 58χρονη Σιντιάνα Σαντάντζελο πέθανε με φρικτό τρόπο, αιμορραγώντας πάνω στο τραπέζι μασάζ, αφού μια γυναίκα, χωρίς την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τής έκανε ένεση σιλικόνης στους γλουτούς στις 24 Μαρτίου 2025.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα που πραγματοποίησε τη διαδικασία, γνωστή ως «butt lady», είχε προκαλέσει στο παρελθόν τον θάνατο και άλλου ατόμου, εκτελώντας την ίδια ακριβώς πρακτική. «Μου ράγισε την καρδιά», δήλωσε αποκλειστικά στην εφημερίδα The California Post ο σύζυγός της, Φρανκ Σαντάντζελο, από το σπίτι όπου η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένοι επί 24 χρόνια, άφησε την προτελευταία της πνοή.

My wife got a butt injection and bled out in our $4M Malibu home – I have a tragic warning about the gruesome way she died https://t.co/Mrf6Su19Ns pic.twitter.com/RYWRVlH3HV — New York Post Metro (@nypmetro) February 8, 2026

Η Σιντιάνα Σαντάντζελο, ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «Married… With Children» και μητέρα δύο παιδιών, υποβαλλόταν σε βιοϊσοδύναμες ορμονικές θεραπείες, οι οποίες είχαν προκαλέσει ανωμαλίες στην περιοχή των γλουτών της, αφήνοντάς τους «ανώμαλους» και «με εξογκώματα». Για τον λόγο αυτό, ήταν ενθουσιασμένη με την προοπτική μιας ένεσης ανόρθωσης γλουτών κόστους 3.500 δολαρίων. «Ήθελε κάθε μέρος του σώματός της να είναι όμορφο», ανέφερε ο σύζυγός της.

Το προσωνύμιο «Λατίνα Μέριλιν Μονρόε» το είχε αποκτήσει λόγω της εμφάνισής της σε βιντεοκλίπ του συγκροτήματος Jane’s Addiction για το τραγούδι «Stop». Το προσωπικό της καταφύγιο ήταν το δωμάτιο ομορφιάς στον επάνω όροφο του σπιτιού, διακοσμημένο με ροζ τραπέζι μασάζ, καθρέφτες και αναμνηστικά της Μέριλιν Μονρόε.

Περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, η Λίμπι Αντάμε, καλυμμένη με τατουάζ, έφτασε στην έπαυλη έπειτα από σύσταση της αισθητικού botox της Σαντάντζελο. Η ηθοποιός εντυπωσιάστηκε από τα τατουάζ της και φωτογράφισε όσα είχε στο πλευρό και στους γλουτούς της. Στις 4 μ.μ., μέσα στο δωμάτιο ομορφιάς, η Αντάμε προχώρησε στην ένεση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ζήτησε χυμό καρπούζι από τον σύζυγο της ηθοποιού. Όταν εκείνος ανέβηκε στο δωμάτιο, βρήκε τη Σιντιάνα Σαντάντζελο να δυσκολεύεται έντονα να αναπνεύσει, ενώ αίμα έτρεχε από τους γλουτούς της. Κάλεσε αμέσως το 911. Η Αντάμε ισχυρίστηκε ότι θα έφερνε κάτι από το αυτοκίνητό της, όμως, σύμφωνα με τον σύζυγο, πήρε το κινητό της Σιντιάνα και τράπηκε σε φυγή.

Η ηθοποιός πρόλαβε να πει ότι ένιωθε αφόρητο πόνο στο στήθος και πίστευε πως υπέστη καρδιακή προσβολή. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Οι Αρχές κατέληξαν ότι η αιτία θανάτου ήταν εμβολή από ένεση σιλικόνης.

Μετά από έρευνα δύο μηνών, η Λίμπι Αντάμε συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Σιντιάνα Σαντάντζελο. Στη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι τελούσε υπό αναστολή για υπόθεση ανθρωποκτονίας εξ αμελείας το 2019, όταν η 26χρονη Καρίσα Ράτζπολ είχε πεθάνει από παρόμοιες ενέσεις στην Καλιφόρνια. Τον Οκτώβριο του 2025 καταδικάστηκε για φόνο δευτέρου βαθμού και για άσκηση ιατρικής χωρίς άδεια, με ποινή κάθειρξης από 14 έτη έως ισόβια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Φρανκ Σαντάντζελο τονίζει ότι καμία ποινή δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια, απευθύνοντας ωστόσο αυστηρή προειδοποίηση στο κοινό: «Δεν πρέπει ποτέ κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας υγείας να κάνει ένεση στους γλουτούς. Είναι η πιο επικίνδυνη αισθητική διαδικασία που υπάρχει».