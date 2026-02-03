Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο AFP, ο Κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, διευκρίνισε ότι παρά την ύπαρξη διπλωματικών επαφών μεταξύ Αβάνας και Ουάσιγκτον, αυτές δεν συνιστούν έναν επίσημο θεσμοθετημένο διάλογο.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει διάλογο με την Αβάνα και συμπλήρωσε πως βλέπει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου της Καραϊβικής.

«Διαπραγματευόμαστε με τους Κουβανούς ηγέτες αυτή τη στιγμή», επέμεινε χθες απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δήλωνε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις–κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά και επίσημα ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τις απειλές του στην Κούβα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Αφού αρχικά απέκλεισε τη συνέχιση των παραδόσεων αργού στη νήσο από τη Βενεζουέλα, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο, την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε κράτη που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Χθες διαβεβαίωσε ότι το Μεξικό, που προμήθευε με πετρέλαιο την Κούβα από το 2023, θα σταματήσει τις παραδόσεις.

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», τόνισε.

Την Κυριακή, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ εξέφρασε την πρόθεσή της να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη νήσο και πρόσθεσε πως αναζητεί τρόπο να συνεχιστούν οι παραδόσεις αργού.

Δικαιολογώντας την εκστρατεία πίεσης στην Αβάνα, το διάταγμα του προέδρου Τραμπ κηρύσσει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» επικαλούμενο την «εξαιρετική απειλή» που εγείρει κατ’ αυτόν η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».

Από την πλευρά του ο Κουβανός πρόεδρος Ντίας-Κανέλ κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του Τραμπ πως σκοπό έχει να προκαλέσει «ασφυξία» στην οικονομία της χώρας του, καθώς οι διακοπές της ηλεκτροδότησης στη νήσο είναι καθημερινές κι οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων γίνονται ολοένα μεγαλύτερες.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα να ενσκήψει ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο για δεκαετίες και είναι βυθισμένη σε σοβαρή οικονομική κρίση, ο Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο αναγνώρισε πως οι πιέσεις της Ουάσιγκτον «μας υποχρεώνουν να διερχόμαστε πολύ δύσκολη περίοδο» και «προετοιμαζόμαστε» για αυτό, «όχι μόνο από σήμερα».

«Έχουμε καταρτίσει σχέδια για το τι θα μπορούσε να συμβεί με τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για σενάρια που θα επιθυμούσαμε, αλλά δεν είναι κάτι που μας καταλαμβάνει εξαπίνης», πρόσθεσε ο υφυπουργός.