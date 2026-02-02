Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το Μεξικό θα σταματήσει να προμηθεύει την Κούβα με πετρέλαιο, λίγες ημέρες μετά την απειλή του μέσω προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιβάλει προσαυξημένους τελωνειακούς δασμούς, άγνωστου ύψους, σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει αργό στην κομμουνιστική νήσο.

Η Κούβα «είναι αποτυχημένο κράτος» και «το Μεξικό θα σταματήσει να τους στέλνει πετρέλαιο», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Οι κυβερνήσεις της Κούβας και των ΗΠΑ έχουν διπλωματικές «ανταλλαγές», πάντως δεν διεξάγεται «επίσημος» διάλογος, τόνισε χθες Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κουβανός υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Δεν διεξάγεται αυτό που θα λέγαμε κανονικός διάλογος αυτή τη στιγμή, πάντως πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», εξήγησε ο υφυπουργός.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε προχθές Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον διεξάγει διάλογο με την Αβάνα και συμπλήρωσε πως βλέπει πιθανότητα «συμφωνίας» με την κομμουνιστική κυβέρνηση της νήσου της Καραϊβικής.

Δήλωνε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου ότι διεξάγονταν συνομιλίες ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις–κάτι που διέψευσε ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ