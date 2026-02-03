Ένας άνδρας από το Οχάιο, που είχε πρωταγωνιστήσει σε ριάλιτι για swingers, φέρεται να βίασε ένα ανήλικο κορίτσι και να ενεπλάκη σε σεξουαλικές πράξεις με σκύλους μαζί με τη σύντροφό του.

Ο Τόνι ΜακΚόλιστερ και η Έρικα Λιν Γκρόουβ, αμφότεροι 43 ετών, συνελήφθησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, αφού η Google υπέβαλε αναφορά στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά, επισημαίνοντας ύπαρξη ρητού υλικού που αφορά παιδιά και συνδεόταν με τη διεύθυνση IP του πρώην συμμετέχοντα στο ριάλιτι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Γουόρεν.

Ο Τόνι ΜακΚόλιστερ είχε εμφανιστεί στο ριάλιτι του A&E «Γείτονες με οφέλη», το οποίο προβλήθηκε μόλις σε δύο επεισόδια το 2015 και παρακολουθούσε τη ζωή swingers σε μια γειτονιά του Οχάιο. Όπως αναφέρει η New York Post, στη σειρά παρουσιαζόταν ως ηγέτης της κοινότητας, που στόχευε «να στρατολογήσει νέους γείτονες ώστε να ενταχθούν στον ξέγνοιαστο τρόπο ζωής τους», σύμφωνα με την περιγραφή ενός επεισοδίου.

Η Έρικα Λιν Γκρόουβ δεν εμφανίστηκε στη σειρά. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης έρευνας, αξιωματούχοι του γραφείου του σερίφη της κομητείας Warren ανακάλυψαν ένα φρικιαστικό βίντεο με τον Τόνι ΜακΚόλιστερ και την Έρικα Λιν Γκρόουβ να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις με δύο σκύλους, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Τελικά, ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ζευγάρι νάρκωσε και βίασε ένα μικρό κορίτσι ηλικίας κάτω των 6 ετών, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Warren, David Fornshell. Οι ντετέκτιβ εντόπισαν επίσης επιπλέον υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με θύμα το ίδιο κορίτσι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Εκεί που νομίζαμε ότι η συνεύρεση με τους σκύλους θα ήταν το πιο φρικτό μέρος αυτής της υπόθεσης, οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν στοιχεία για το ναρκωτισμό και τον βιασμό ενός μικρού κοριτσιού. Κάθομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που ερευνούν και διώκουν υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε καθημερινή βάση, εξετάζουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, και επικρατεί απλώς σιωπή. Είναι πραγματικά δύσκολο ακόμη και να το επεξεργαστείς», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Warren.

Ο Fornshell σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά διπλασίασαν τις προσπάθειές τους ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί γρήγορα σε σώμα ενόρκων, αφότου έλαβαν γνώση για τον φερόμενο βιασμό του παιδιού.

Στην Έρικα Λιν Γκρόουβ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 24 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για βιασμό, μίας για διαφθορά άλλου με χρήση ναρκωτικών ουσιών, πέντε για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση, οκτώ για παράνομη χρήση ανηλίκου ή ατόμου με αναπηρία σε υλικό ή παράσταση με προσανατολισμό το γυμνό, δύο για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο και τεσσάρων για σεξουαλική επαφή με ζώο.

Στον Τόνι ΜακΚόλιστερ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 30 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για βιασμό, μίας για διαφθορά άλλου με χρήση ναρκωτικών ουσιών, πέντε για σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση, τριών για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο, του συγκλονιστικού αριθμού των 13 κατηγοριών για προαγωγή σεξουαλικού υλικού που αφορά ανήλικο ή άτομο με αναπηρία και τεσσάρων για σεξουαλική επαφή με ζώο.

Το ζευγάρι είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για την απαγγελία κατηγοριών στις 4 Φεβρουαρίου.