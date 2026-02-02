Ηλεκτρονικά μηνύματα με κεντρικό ζήτημα τις εξελίξεις στην Ελλάδα με το δημοψήφισμα του Αλέξη Τσίπρα αντάλλασσαν ο Τζέφρι Επστάιν με την επικεφαλής της Edmond de Rothschild Group, Αριάν ντε Ρότσιλντ.

Τα emails αποκαλύφθηκαν μετά τη δημοσίευση των 3,5 εκατομμυρίων σελίδων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταδικασμένου παιδόφιλου που πέθανε σε αμερικανική φυλακή και συνδεόταν στενά με την παγκόσμια ελίτ.

Σε μία από αυτές τις σελίδες περιλαμβάνονται και τα μηνύματα με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, όπου σχολιάζουν τις ελληνικές εξελίξεις.

«Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο», έγραψε η Ρότσιλντ στις 6 Ιουλίου του 2015.

Λίγο αργότερα, ο Επστάιν απάντησε:

«Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο σκληρό πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ…».

Τα μηνύματα που αντάλλαξαν: