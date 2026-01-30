Οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι ελέγχουν την αυτόνομη περιοχή στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσαν πως έφτασαν σε συνολική συμφωνία με τη Δαμασκό, βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι κουρδικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή και οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, που σήμερα ελέγχονται από τους Κούρδους.

Παράλληλα οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.