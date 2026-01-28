Ολλανδικό δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι η Ολλανδία δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της τους κατοίκους ενός από τα νησιά της, του Μπονέρ, στην Καραϊβική, μια απόφαση που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει προηγούμενο στο θέμα της κλιματικής δικαιοσύνης.

«Η ολλανδική κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους κατοίκους του Μπονέρ από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της», ανέφερε το επαρχιακό δικαστήριο της Χάγης.

Οι κάτοικοι του νησιού αυτού «έχουν διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους κατοίκους της ευρωπαϊκής [ηπειρωτικής] Ολλανδίας, χωρίς βάσιμο λόγο», πρόσθεσε.

Όμως «υπάρχουν σημαντικές γεωγραφικές και κλιματικές διαφορές ανάμεσα στο Μπονέρ και την ευρωπαϊκή Ολλανδία», συνέχισε.

Κάτοικοι αυτού του μικρού εδάφους που βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας συνεργάστηκαν με την Greenpeace σε μια νομική ενέργεια κατά του ολλανδικού κράτους, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να προστατευθούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

«Το δικαστήριο διατάσσει το κράτος να θέσει, εντός 18 μηνών, σαφείς και υποχρεωτικούς στόχους για το σύνολο της ολλανδικής οικονομίας σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίου», ανέφερε επίσης.

Διέταξε επίσης το κράτος «να καταρτίσει σχέδιο προσαρμογής που θα περιλαμβάνει το Μπονέρ και θα εφαρμοστεί το 2030».

Τον Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε σε συμβουλευτική γνώμη πως τα κράτη που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο θέμα του κλίματος διαπράττουν παράνομη ενέργεια.

Ο φάκελος Μπονέρ «θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο παγκόσμιας σημασίας» καθώς είναι η πρώτη μεγάλη υπόθεση μετά τη γνώμη αυτή, εκτίμησε η Greenpeace.

Η περιβαλλοντική οργάνωση χαιρέτισε σήμερα μια «ιστορική νίκη» για την κλιματική δικαιοσύνη στον κόσμο.

«Είναι μια πραγματικά ιστορική νίκη. Οι κάτοικοι του Μπονέρ εξασφαλίζουν επιτέλους την αναγνώριση ότι η κυβέρνηση κάνει διακρίσεις σε βάρος τους και οφείλει να τους προστατεύσει από τους καύσωνες και την άνοδο της στάθμης του νερού», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαριέκε Βέλεκουπ, διευθύντρια της Greenpeace για την Ολλανδία.

Η Ολλανδία, ένα μέρος του εδάφους της οποίας βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, είναι ιστορικά πρωτοπόρος στα αναχώματα και τα φράγματα.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν πως η ολλανδική κυβέρνηση δεν προσφέρει την ίδια προστασία σε υπερπόντια εδάφη της όπως το Μπονέρ.

Διεκδικούν ένα σχέδιο προστασίας για αυτό το νησί μέχρι τον Απρίλιο του 2027 και ευελπιστούν ότι η Ολλανδία θα μηδενίσει τις εκπομπές της διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040 και όχι το 2050 όπως έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε το δεύτερο αίτημα.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές αυτούς, που στηρίζονται σε έκθεση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, η θάλασσα θα μπορούσε να καλύψει, μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και ένα πέμπτο της επιφάνειας του Μπονέρ, μια πρώην αποικία της Ολλανδίας στις ολλανδικές Αντίλλες, που έγινε δήμος περίπου 27.000 κατοίκων.

Η ολλανδική κυβέρνηση υποστηρίζει από την πλευρά της πως εναπόκειται στις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν μέτρα.