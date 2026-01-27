Νέα επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, την τελευταία κατάσταση στη Συρία, τις εργασίες του Συμβουλίου της Ειρήνης της Γάζας, τις εμπορικές σχέσεις, με έμφαση στον αμυντικό τομέα, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Ερντογάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ, καθώς η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και της συμφωνίας ένταξης στη γειτονική Συρία και ότι παρακολουθεί στενά τη διαδικασία σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Συρίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του για την επιτυχή εργασία της Επιτροπής Ειρήνης της Γάζας και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κατάπαυση της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ανοίξουν το δρόμο για μια μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας.

Πραγματοποιήσαμε πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την πολιτεία Άιοβα για προεκλογικές δραστηριότητες, αποκάλυψε ότι είχε μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον «ιδιαιτέρως σεβαστό» πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σαράα.

«Πραγματοποιήσαμε μια πολύ καλή συνομιλία με τον ιδιαίτερα αξιοσέβαστο πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα. Οι πολιτικές μας για τη Συρία και την περιοχή εξελίσσονται πολύ καλά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι», τόνισε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της συριακής προεδρίας, ο Αλ Σαράα είχε μια εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, στη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη μεταβατική διαδικασία στη Συρία.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στις προσπάθειες ενίσχυσης της σταθερότητας και της ασφάλειας στο συριακό έδαφος.

Ο Σύρος πρόεδρος επανέλαβε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τη «σαφή και πλήρη δέσμευση» της Δαμασκού στην προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και στη διατήρηση των κρατικών θεσμών, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ενισχύσει την εσωτερική ειρήνη.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη ενοποίησης των διεθνών προσπαθειών για να αποτραπεί η επανεμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση Ντάες (ISIS).

Ο Αχμέντ Αλ Σαράα ανέφερε ότι η «νέα Συρία» υιοθετεί μια προσέγγιση ανοιχτή στη συνεργασία με όλες τις διεθνείς πλευρές, στη βάση των κοινών συμφερόντων και του αμοιβαίου σεβασμού.

Όπως σημείωσε, ο ίδιος και ο Τραμπ συμφώνησαν πως για την επίλυση των περιφερειακών διαφορών πρέπει να προκρίνεται η γλώσσα του διαλόγου και όχι της αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η «ενεργή διπλωματία» αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την υπέρβαση των συνεχιζόμενων κρίσεων στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται, σύμφωνα με τη συριακή ανακοίνωση, να επιβεβαίωσε εκ νέου τη στήριξη των ΗΠΑ στις προσδοκίες του συριακού λαού για την οικοδόμηση ενός «ενωμένου και ισχυρού κράτους».

Χαιρέτισε παράλληλα την παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη συριακή κυβέρνηση και την κουρδική οργάνωση YPG, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό βήμα» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες που προβλέπουν την ενσωμάτωση των στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις επίσημες κρατικές δομές της χώρας.

Αναφερόμενος και στην οικονομική διάσταση, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Συρίας, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για το διεθνές κεφάλαιο.

Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα της Συρίας αποτελεί βασικό στήριγμα για τη συνολική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επιστροφή της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με τα περιφερειακά ισοζύγια ασφαλείας