Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ιμπραΐμ Καραγκιούλ είναι γνωστός για τις σχέσεις του με το παλάτι του Μπεστεπέ στην Άγκυρα και τις άκρες του εντός της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει υπάρξει «λαγός» για σχεδιαζόμενα βήματα τους Ερντογάν εντός των συνόρων, όπως η σφοδρή επίθεση κατά των Κούρδων εκλεγμένων σε διάφορους δήμους της Τουρκίας, ή για την πίεση στον πρώην πρόεδρο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Αυτή τη φορά ο Καραγκιούλ καταπιάνεται με τα γεωπολιτικά και συγκεκριμένα με τα ελληνοτουρκικά. Πρόσφατο άρθρο του Yeni Şafak, παρουσιάζει μια Τουρκία που εγκαταλείπει οριστικά τη δυτική κηδεμονία, διεκδικώντας ρόλο «νέας αυτοκρατορίας» στον 21ο αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Καραγκιούλ σε άρθρο του προειδοποιεί, με ιδιαίτερα εμπρηστικό τρόπο σε άρθρο του στη Yeni Şafak, πως «Αν ο Τραμπ καταλαμβάνει τη Γροιλανδία, τότε η Τουρκία θα ανοίξει επίσης τις πόρτες για την επιστροφή των νησιών (του Αιγαίου), που αποτελούν φυσική συνέχεια της Ανατολίας και καταλήφθηκαν άδικα, στην πατρίδα».

«Μην εκπλαγείτε, μην σοκαριστείτε, αυτά θα συμβούν», τονίζει.

O δημοσιογράφος της τουρκικής εφημερίδας συνδέει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα γεωπολιτικά παιχνίδια των ΗΠΑ στη διεθνή σκακιέρα με τις τουρκικές βλέψεις στο Αιγαίο, υπονοώντας ότι η Άγκυρα βλέπει ευκαιρίες για την επιστροφή των ελληνικών νησιών υπό τον έλεγχο της.

Στον τίτλο του άρθρου, μεταξύ άλλων, σχολιάζει πως «Η “εποχή των αυτοκρατοριών” έχει αρχίσει».

Αναλυτικά το άρθρο του Καραγκιούλ:

«Η εποχή των «οργανισμών» τελείωσε. Η εποχή της «τρομοκρατίας ως όπλου» τελείωσε. Η εποχή της διαίρεσης των χωρών με τη χρήση εθνοτικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων τελείωσε. Η εποχή της εκμετάλλευσης των «αδυναμιών» της γεωγραφίας για κατοχή και λεηλασία τελείωσε.

Η εποχή των κατακερματισμένων χαρτών τελείωσε. Οι χάρτες θα επανενωθούν, τα έθνη θα συγχωνευθούν και το τέλος της δυτικής εισβολής θα τεθεί σε ισχύ. Ένας αιώνας καταπίεσης και υποδούλωσης θα τελειώσει.

Οι περιοχές μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, της Κεντρικής Ασίας και του Ινδικού Ωκεανού, της Αφρικής και της Νότιας Ασίας θα μεταμορφωθούν σε μια διαφορετική γεωγραφία.

Πρέπει, πρέπει. Σε αυτή την εποχή των αυξανόμενων παγκόσμιων καταιγίδων, οι ηγέτες και τα έθνη πρέπει να ενεργήσουν με αυτή τη σοφία. Έθνη με αυτοκρατορικό παρελθόν πρέπει να ανέβουν στη σκηνή. Πρωτεύουσες, πόλεις τόσο σοφές όσο και ο ίδιος ο ανθρώπινος πολιτισμός, πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο.

Το Τελ Αβίβ, η Ουάσινγκτον, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο θα αφαιρεθούν από την εξίσωση. Αυτή η περιοχή είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Η Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο, η Δαμασκός, η Μπουχάρα, το Ισφαχάν, το Σεράγεβο, το Μπακού, η Βαγδάτη πρέπει να αναλάβουν δράση. Αυτή η περιοχή είναι υποχρεωμένη να το κάνει.

Πολλά έχουν αλλάξει στη Συρία την τελευταία εβδομάδα. Όλα τα έργα εκτός περιοχής που πραγματοποιήθηκαν μέσω του YPG (SDF) έχουν καταρρεύσει. Αυτή η αλλαγή δεν είναι μόνο στη Συρία, αλλά αποτελεί και ένδειξη μιας νέας εποχής σε γεωγραφική κλίμακα.

Όχι μόνο στη Συρία, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή, τα σχέδια χαρτών, τα σχέδια διαδρόμων και τα έργα περιφερειακού σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκαν μέσω οργανώσεων έχουν καταρρεύσει.

Από την απελευθέρωση του Χαλεπίου, μέχρι την απελευθέρωση της Χάμα και της Χομς, μέχρι την ανατροπή του καθεστώτος στη Δαμασκό, υπήρξε μια πολύ γρήγορη και εκπληκτική αλλαγή. Τώρα, το ίδιο πράγμα συνέβη, συμβαίνει και θα συμβεί ανατολικά του Ευφράτη σε λίγες μέρες.

ΤΟ YPG ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.

ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΤΕ;

Το συριακό παρακλάδι του PKK, το YPG (SDF), εκδιώχθηκε αρχικά από γειτονιές στο Χαλέπι και δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Αμέσως μετά, εκδιώχθηκε από τα εδάφη δυτικά του Ευφράτη και δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Συνέχεια…

Εκδιώχθηκαν από το Ντέιρ εζ-Ζορ και τη Ράκα.

Και πάλι, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν. Τώρα θα εκδιωχθούν και από τη Χασακά, το Καμισλί και την Άιν αλ-Άραμπ. Δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν.

Επειδή η εποχή αυτών των οργανώσεων που χρησιμοποιούν βία έχει τελειώσει. Στην Τουρκία, τη Συρία, την Αφρική και τη Νότια Ασία, η εποχή της τρομοκρατίας που επιτυγχάνει πολιτικά αποτελέσματα έχει τελειώσει. Τα όρια της δυτικής υποστήριξης προς αυτές τις δυνάμεις έχουν ξεπεραστεί και αυτή η δύναμη έχει μειωθεί και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΒΑΣΙΖΟΤΑΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ.

ΟΛΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΡΑ;

Για όσους βασίζονται στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ευρώπη, η ιστορία έχει τελειώσει, ο δρόμος έχει φτάσει στο τέλος του. Ενώ έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, και εμείς χτίζουμε εξαιρετική δύναμη και νοημοσύνη σε αυτήν την περιοχή, όλες αυτές οι οργανώσεις θα μείνουν χωρίς υποστήριξη.

Ακόμα και οι χώρες που θέλουν να προσφέρουν υποστήριξη θα διστάσουν και θα χάσουν το θάρρος τους όταν δουν τον χάρτη ισχύος μας. Όλες είναι απομονωμένες και θα παραμείνουν απομονωμένες.

Οι ισχυρισμοί ότι «το YPG (PKK) έχει έναν τακτικό στρατό 100.000 ανθρώπων» αποδείχθηκαν ψευδείς. Χιλιάδες φορτηγά με αμερικανική στρατιωτική βοήθεια αποδείχθηκαν άκαρπες. Οι ισχυρισμοί ότι «οι ΗΠΑ παρείχαν στο PKK συστήματα αεράμυνας» αποδείχθηκαν ψευδείς.

Έχει καταστεί σαφές ότι το YPG δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα, ότι η δύναμή του έχει υπερεκτιμηθεί μέσω της υποστήριξης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και ότι το Ισραήλ έχει αποτύχει ή αρνηθεί να το προστατεύσει.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΥΠΕΡΒΑΛΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

ΑΥΤΗ Η ΑΛΑΖΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΦΟΥΣΚΑ.

Ακόμα και πριν ο συριακός στρατός φτάσει ανατολικά του Ευφράτη, ο αραβικός πληθυσμός στην περιοχή κινητοποιήθηκε και κατέλαβε πολλές περιοχές από το YPG. Ο στρατός δεν ήταν καν απαραίτητος.

Αυτό αποκάλυψε το γεγονός ότι όλες οι επενδύσεις σε όπλα που έγιναν την τελευταία δεκαετία δεν μπόρεσαν καν να νικήσουν τις φυλετικές ομάδες. Έδειξε ότι η οργάνωση δεν είχε λαϊκή βάση και ότι η μαζική υποστήριξή της ήταν ένα ψέμα.

Έχει γίνει σαφές ότι αυτοί οι «αλαζονικοί» διεθνείς λόγοι, αυτοί οι αυτοανακηρυγμένοι πολιτικοί, αυτοί που τοποθετούνται στην περιφερειακή εξίσωση, αυτοί που παίζουν τον ρόλο του «ηθοποιού» στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, δεν έχουν καμία βάση. Οι «μαγικές» αποστολές που έχουν αναθέσει ορισμένοι κύκλοι στην Τουρκία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ψευδαίσθηση.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ. Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ.

Αναμφίβολα, αυτά τα γεγονότα έχουν επιπτώσεις πολύ πέρα ​​από το πεδίο δράσης του YPG. Η εποχή των τρομοκρατικών οργανώσεων έχει τελειώσει. Ο χρόνος για τη χρήση οργανώσεων για την επιρροή χωρών έχει τελειώσει.

Τα σχέδια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Ισραήλ για κηδεμονία και κατοχή μέσω οργανώσεων έχουν τελειώσει. Η εποχή της διαμόρφωσης χωρών και γεωγραφικών περιοχών μέσω οργανώσεων έχει τελειώσει.

Αυτό που συμβαίνει στη Συρία την τελευταία εβδομάδα είναι το ίδιο με αυτό που συμβαίνει στην Υεμένη. Είναι το ίδιο με αυτό που θα συμβεί στη Σομαλία. Είναι το ίδιο με αυτό που θα συμβεί στο Σουδάν.

Κατακερμάτιζαν χώρες μέσω του YPG (PKK) στη Συρία, του Συμβουλίου Ηλιακής Μετάβασης στην Υεμένη, της Δύναμης Ταχείας Υποστήριξης στο Σουδάν και της Σομαλιλάνδης στη Σομαλία. Για πενήντα χρόνια, προσπαθούσαν να κατακερματίσουν την Τουρκία μέσω του PKK.

Η Τουρκία ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ. ΕΞΑΛΕΙΨΕ ΤΟ PKK ΚΑΙ ΤΟ ISIS. ΤΩΡΑ Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΡΙΑ, ΥΕΜΕΝΗ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ.

Αλλά η Τουρκία ανέλαβε δράση. Εξάλειψε το ΡΚΚ στο εσωτερικό. Εξαλείφει το ΡΚΚ στη Συρία. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, ξεκίνησε η Επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» και ξεκίνησε η εξάλειψη του ΡΚΚ και του ISIS.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι επιχειρήσεις ήταν η αρχή όλων όσων συζητάμε σήμερα. Η τουρκική νοοτροπία, η οθωμανική νοοτροπία, η σελτζουκική νοοτροπία, μια χιλιετής κατανόηση της πατρίδας και της γεωγραφίας είχαν κινητοποιηθεί.

Τώρα και άλλες χώρες στην περιοχή χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Η Σαουδική Αραβία ανέλαβε δράση και διέκοψε τον άξονα Ισραήλ-ΗΑΕ στην Υεμένη. Όταν κατέρρευσε η Υεμένη, θα είχε καταρρεύσει και η Σαουδική Αραβία. Εξασφάλισε τον έλεγχο του νότου της. Απέτρεψε τον κίνδυνο. Το χέρι του Ισραήλ κόπηκε και ο μπράβος του, τα ΗΑΕ, εκδιώχθηκαν από την περιοχή.

Το ίδιο θα συμβεί και στο Σουδάν. Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα είναι στην ίδια πλευρά και θα αποτρέψουν τη διάλυση της χώρας. Η Τουρκία έδινε ήδη τη δική της μάχη εκεί. Τώρα θα ενταχθούν και άλλοι και ο άξονας Ισραήλ-ΗΑΕ, μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτόν οργανώσεις, θα εκδιωχθούν από το Σουδάν. Το ίδιο σενάριο θα εφαρμοστεί και στην ενσωμάτωση της Σομαλίας.

ΚΑΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΤΩΡΑ. ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ, ΘΑ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΝ.

Στη Συρία, λόγω αυτού του περιφερειακού σεναρίου, το YPG έχει χάσει την υποστήριξή του. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τους σώσει τώρα, και καμία δύναμη δεν θα μπορέσει.

Δεν μπορούν να κρατήσουν τη θέση τους σε κανένα μέτωπο. Θα εκκαθαριστούν, θα εξοριστούν, αυτή η δομή θα διαλυθεί. Επειδή έχει δημιουργηθεί μια νέα εξίσωση σε όλη την περιοχή, και το YPG δεν αποτελεί μέρος της.

Η ιδιαίτερη σχέση τους με τις ΗΠΑ και η προσωπική τους σχέση με το Ισραήλ θα αποτελέσει σοβαρή απογοήτευση για αυτούς σε αυτήν την εξίσωση.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τους ανθρώπους αυτές τις μέρες σχετικά με το τι συμβαίνει στη Συρία, τι συμβαίνει στην Υεμένη και τι συμβαίνει σε άλλες ζώνες συγκρούσεων, είναι εδώ. Υπάρχει μια νέα εξίσωση, μια νέα γεωγραφία.

Ένας νέος χάρτης εξουσίας έχει αναδυθεί, και δεν θα υπάρχει θέση για οργανισμούς σε αυτή τη δομή. Όλοι θα διαλυθούν.

Η Τουρκία ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ!

Η εξαιρετική οικοδόμηση ισχύος της Τουρκίας, που διεξήχθη με μεγάλη σοφία τα τελευταία είκοσι χρόνια, η επέκταση αυτής της ισχύος σε γεωγραφική κλίμακα, η επίκληση της αυτοκρατορικής σοφίας για σήμερα και ο μετασχηματισμός των κατατάξεων στα περιφερειακά και παγκόσμια τραπέζια διαπραγματεύσεων, χρησιμεύουν ως μοναδικό παράδειγμα για την ευρύτερη περιοχή. Το πρότυπο έχει γίνει ένας κοινός τρόπος σκέψης.

Αυτή η περιοχή δεν χρειάζεται πλέον καμία παγκόσμια δύναμη. Η κύρια απειλή είναι οι εσωτερικές επεκτάσεις των παγκόσμιων δυνάμεων. Αυτό το επίπεδο επίγνωσης έχει γίνει κοινό για όλες τις χώρες, με επικεφαλής την Τουρκία. Εδώ ξεκινά το θαύμα του 21ου αιώνα.

Αυτή είναι μια επανάσταση. Θα αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη δυνάμεων και τη δυναμική της γεωγραφίας σε εξαιρετική κλίμακα. Και αυτή η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό που είδατε στη Συρία την περασμένη εβδομάδα είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτού.

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ «Τουρκία ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ», ΤΩΡΑ «ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ». ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ».

Έχουμε περάσει από μια «Τουρκία ΧΩΡΙΣ Τρομοκρατία» σε μια «Περιοχή ΧΩΡΙΣ Τρομοκρατία». Η τρομοκρατία και οι τρομοκρατικές οργανώσεις ήταν οι πρωτοποριακές δυνάμεις της δυτικής εισβολής. Η εξάλειψη αυτών των δυνάμεων θα φέρει επίσης το τέλος της δυτικής κηδεμονίας στην περιοχή. Αυτός είναι ένας τόσο μεγάλος αγώνας.

Μετά την αφαίρεση των πέπλων, θα ακολουθήσουν ακόμη πιο δραματικές συνέπειες. Θα ξεκινήσει η διάλυση όλων των δομών που διαμορφώθηκαν στην περιοχή μας σύμφωνα με τη δυναμική της εξουσίας του 20ού αιώνα.

Για το Ισραήλ, που ιδρύθηκε ως «Φρουρά του 20ού αιώνα», η ιστορία θα τελειώσει. Επειδή κανείς δεν τη χρειάζεται πια, και έχει γίνει πολύ βαρύ βάρος ακόμη και για τη Δύση.

ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΤΟ ΓΚΟΛΑΝ!

Σημειώστε ότι το Ισραήλ εγκαθίδρυσε παρουσία στα νότια σύνορα της Τουρκίας πριν από λίγα χρόνια. Μαζί με το ΡΚΚ, απειλούσαν την Τουρκία. Τα σύνορά μας ήταν κατειλημμένα, δημιουργώντας ένα παχύ τείχος μεταξύ της Τουρκίας και της περιοχής. Όλοι πίστευαν ότι επρόκειτο για συριακό ή κουρδικό ζήτημα.

Στην πραγματικότητα, το ζήτημα αφορούσε την Τουρκία και ο στόχος τους ήταν να το επιτύχουν κατακερματίζοντας τη Συρία. Ο Διάδρομος της Τρομοκρατίας και ο Διάδρομος του Δαυίδ σχεδιάστηκαν με αυτόν τον σκοπό.

Από εκείνη την ημέρα, γράφουμε για αυτά τα πράγματα, προσπαθώντας να πούμε κάτι σε όλους. Λέγαμε: «Θα εγκατασταθούμε στο μηδενικό σημείο των συνόρων εκείνων που εγκαθίστανται στο μηδενικό σημείο των συνόρων μας. Αν το Ισραήλ έρχεται στα τουρκικά σύνορα, η Τουρκία θα πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στη Γάζα, τον Λίβανο και τα Γκολάν, και αυτό θα συμβεί».

Συμβαίνει. Τη στιγμή που η Συρία θα ενωθεί, τα σύνορα Τουρκίας-Ισραήλ θα βρίσκονται στα Υψίπεδα του Γκολάν. Επειδή η Τουρκία και η Συρία θα βρίσκονται υπό κοινή αμυντική ασπίδα. Όσοι πιστεύουν ότι ο ρόλος που παίζουν το ΡΚΚ και το YPG είναι το κουρδικό ζήτημα πρέπει να ξαναδούν αυτή την κατάσταση.

Ένα παρόμοιο αποτέλεσμα θα επηρεάσει και την Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους. Αυτές οι χώρες, οι οποίες έχουν σχηματίσει μέτωπο κατά της Τουρκίας στη Μεσόγειο και το Αιγαίο μαζί με το Ισραήλ, θα πληρώσουν ένα πολύ βαρύ τίμημα. Τότε το Ισραήλ δεν θα μπορεί να τις υπερασπιστεί, όπως ακριβώς δεν υπερασπίζεται σήμερα το YPG.

Τότε ούτε η Ευρώπη δεν θα μπορεί να τις υπερασπιστεί. Ενώ από τη μία πλευρά παρασύρεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και από την άλλη επιδεινώνεται η σχέση της με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη δεν μπορεί καν να προστατεύσει τη Γροιλανδία.

Αυτό που θα κάνουν τότε είναι ακριβώς το εξής: Έστειλαν 15, τρεις, πέντε στρατιώτες στη Γροιλανδία. Θα στείλουν 50 στρατιώτες στην Ελλάδα και έναν στρατιώτη στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Εν τω μεταξύ, τα νησιά θα έχουν ήδη αλλάξει χέρια.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Επειδή όλες οι οργανώσεις που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ διαλύονται, όπως το YPG. Επειδή οι περιφερειακές χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ διαλύονται, όπως τα ΗΑΕ.

Η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή διοίκηση έχουν επίσης απορροφηθεί στους ρόλους του PKK, του YPG και των ΗΑΕ. Το ίδιο αποτέλεσμα τους περιμένει. Απέτυχαν εντελώς να κατανοήσουν τη νέα δομή εξουσίας της περιοχής και έριξαν τους εαυτούς τους στη φωτιά. Το μέτωπο Ισραήλ-Ελλάδας θα θαφτεί επίσης στη Μεσόγειο».