Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Σύροι Κούρδοι «τελούν υπό απειλή από τη νέα συριακή κυβέρνηση που είναι ευθυγραμμισμένη με την Τουρκία» και ότι θα καταθέσει αυτή την εβδομάδα νομοσχέδιο για την επιβολή «συντριπτικών κυρώσεων» σε κάθε κυβέρνηση ή ομάδα που εμπλέκεται σε εχθροπραξίες κατά των Κούρδων.​

Ο Ρεπουμπλικάνος από τη Νότια Καρολίνα ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η εγκατάλειψη των Κούρδων, τους οποίους περιέγραψε ως τον κύριο σύμμαχο των ΗΠΑ στην καταστροφή του εδαφικού ελέγχου της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, θα ήταν «καταστροφή για τη φήμη της Αμερικής και τα εθνικά της συμφέροντα ασφαλείας». Είπε ότι η πρότασή του, με την ονομασία «Save the Kurds Act», θα πρέπει να τύχει διακομματικής στήριξης και «πρέπει να έχει δόντια για να είναι αποτελεσματική».​

Watching the deteriorating situation in Syria with great concern. The Kurds are under threat from the new Syrian government that is aligned with Turkey.



It would be a disaster for America’s reputation and national security interests to abandon the Kurds, who were the chief ally… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 27, 2026

Ο Γκράχαμ δεν δημοσίευσε το κείμενο του νομοσχεδίου ούτε διευκρίνισε ποιες κυβερνήσεις ή ένοπλες ομάδες θέλει να στοχοποιήσει.​

Η δήλωσή του έρχεται τη στιγμή που οι νέες αρχές της Συρίας πιέζουν να επεκτείνουν τον κρατικό έλεγχο σε περιοχές που επί χρόνια κυριαρχούνται από τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), εταίρο των ΗΠΑ στην εκστρατεία κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.​

Κατάπαυση του πυρός μεταξύ του υπουργείου Άμυνας της Συρίας και των SDF παρατάθηκε για 15 ημέρες στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Συρίας και τις ίδιες τις SDF.​

Η παύση των εχθροπραξιών συνδέθηκε με προσπάθεια των ΗΠΑ να μεταφέρουν κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους που κρατούνται στη βορειοανατολική Συρία στο Ιράκ, εν μέσω ανησυχιών ότι η αναζωπύρωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να προκαλέσει αποδράσεις από τις φυλακές. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε στις 21 Ιανουαρίου ότι ξεκίνησε αποστολή για τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία στο Ιράκ «για να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκράτες θα παραμείνουν σε ασφαλείς εγκαταστάσεις κράτησης».​

Η παράταση της κατάπαυσης του πυρός φέρεται να είχε σκοπό, εν μέρει, να δώσει στις αμερικανικές δυνάμεις χρόνο να μεταφέρουν περίπου 7.000 φερόμενους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από φυλακές στη βορειοανατολική Συρία στην ιρακινή επιμέλεια.​

Οι ανθρωπιστικές συνθήκες έχουν επίσης προσελκύσει την προσοχή στο Κομπάνι, μια πόλη με κουρδική πλειοψηφία στη βόρεια Συρία, γνωστή και ως Άιν αλ-Αράμπ. Κονβόι των Ηνωμένων Εθνών παρέδωσε πρόσφατα τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη χειμερινής ανακούφισης στο Κομπάνι, την πρώτη τέτοια αποστολή από τότε που ξεκίνησαν οι τελευταίες συγκρούσεις στις αρχές Ιανουαρίου.​

Η Τουρκία αντιτίθεται εδώ και χρόνια στις SDF, υποστηρίζοντας ότι συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.​

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στις 21 Ιανουαρίου ότι οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και να διαλυθούν, μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των SDF και της Δαμασκού. Ο Ερντογάν χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι η πλήρης διάλυση είναι απαραίτητη για να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία.​

Η νέα απειλή του Γκράχαμ θυμίζει προηγούμενα επεισόδια κατά τα οποία είχε πιέσει για κυρώσεις συνδεδεμένες με εξελίξεις στη Συρία και την Τουρκία. Κατά την τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία το 2019, ο Γκράχαμ είχε δηλώσει ότι θα κατέθετε νομοθεσία για «καταστροφικές» κυρώσεις κατά της Τουρκίας.