Ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, Χαλίφα Αμπντουλσαντίκ, δήλωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε καλή θέση για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στους διαγωνισμούς για πετρέλαιο και φυσικό αέριο που προκήρυξε η Λιβύη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 17 χρόνια. Τις δηλώσεις αυτές έκανε κατά τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη Κορυφής για την Ενέργεια και την Οικονομία της Λιβύης στην Τρίπολη.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η Τουρκία έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τα υπεράκτια κοιτάσματα, δεδομένης της τεχνικής της εμπειρογνωμοσύνης και του εξειδικευμένου στόλου της για σεισμικές έρευνες και υπεράκτιες γεωτρήσεις. Επισήμανε τη στενή συνεργασία με την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO), σημειώνοντας τις συνεχιζόμενες εργασίες για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και τα σχέδια για την υπογραφή ενός δεύτερου μνημονίου που θα καλύπτει έρευνες σε υποσχόμενες περιοχές.

Ο Αμπντουλσαντίκ αποκάλυψε έναν φιλόδοξο στόχο για αύξηση της παραγωγής σε 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το τέλος του 2026, με στόχο την επίτευξη δύο εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η συμμετοχή της Τουρκίας και άλλων χωρών θα στηρίξει την οικονομία. Περιέγραψε τη σύνοδο κορυφής ως αντανακλώντας ένα ανοιχτό επενδυτικό περιβάλλον, με έμφαση σε έργα φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα έχει δείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που προσφέρει η Λιβύη στον τρέχοντα γύρο υποβολής προσφορών, ιδίως για τα υπεράκτια τεμάχια, επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει αρκετές από αυτές τις περιοχές λόγω της εμπειρίας της και των εξειδικευμένων σκαφών της για σεισμικές έρευνες και υπεράκτιες γεωτρήσεις.

Ο Αμπντουλσαντίκ χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου ως «σημαντική δέσμευση» μεταξύ των δύο μερών.