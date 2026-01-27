Ο δήμαρχος της Μινεάπολης γνωστοποίησε το βράδυ της Δευτέρας ότι «μερικοί» από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που έχουν σταλεί στην πόλη από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια μεγάλη επιχείρηση κατά της παράτυπης μετανάστευσης θα αρχίσουν να αποχωρούν σήμερα.

«Μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αύριο, και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός Τζέικομπ Φρέι μέσω X.

Some federal agents will begin leaving the area tomorrow, and I will continue pushing for the rest involved in this operation to go. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε νωρίτερα χθες να τερματιστεί η βία στην πολιτεία Μινεσότα, όπου επικρατεί αγανάκτηση μετά τον θάνατο δεύτερου αμερικανού διαδηλωτή το Σάββατο από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων που δρουν για την πάταξη της μετανάστευσης.