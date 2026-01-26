Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων του ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) στη Μινεσότα, μετά από μια «παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Βαλζ.

Η εξέλιξη έρχεται εν μέσω ευρείας δημόσιας κατακραυγής για την επιχείρηση «Operation Metro Surge», μια μεγάλη επιχείρηση με χιλιάδες ομοσπονδιακούς πράκτορες στην περιοχή που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, νομικές προκλήσεις και πολιτική αντιπαράθεση μετά από θανατηφόρα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες.

I had a productive call with President Trump earlier today. I told him we need impartial investigations of the Minneapolis shootings involving federal agents, and that we need to reduce the number of federal agents in Minnesota. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 26, 2026

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να έρθει σε επαφή με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Μινεσότα θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτόνομη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως προβλέπεται υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος του νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, αποτελεί μια «τραγωδία», ωστόσο είναι αποτέλεσμα της «σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης» των Δημοκρατικών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους», αλλά ζητά «το τέλος της αντίστασης και του χάους» σε ό,τι αφορά την πολιτική των απελάσεων μεταναστών, ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, και ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της κατάστασης στην πολιτεία, όπου πράκτορες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες μέσα στον μήνα.

«Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. «Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση!».