Το Ισραήλ ανήγγειλε εκ νέου «περιορισμένο άνοιγμα» της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που προβλεπόταν να επαναλειτουργήσει βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου.

«Στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ, το Ισραήλ αποδέχθηκε το περιορισμένο ξανά άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, αποκλειστικά για πεζούς, που θα υπόκειται σε ισραηλινό μηχανισμό πλήρους ελέγχου», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω X.