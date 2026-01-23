Δύσκολα περνούν απαρατήρητα και πολλές γυναίκες ίσως να τη ζηλεύουν, ωστόσο για τη Μαίρη Ριτς το μεγάλο στήθος δεν αποτελεί πλεονέκτημα αλλά αιτία καθημερινής οδύνης. Η 36χρονη πρώην βοηθός υγείας υποστηρίζει ότι το στήθος της, μεγέθους 34GG, της προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πλάτη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εργαστεί και να ζει σήμερα με επιδόματα που φτάνουν σχεδόν τις 1.300 λίρες τον μήνα.

Η ίδια αναφέρει ότι βιώνει διαρκή πόνο λόγω προβλήματος στη σπονδυλική στήλη, το οποίο αποδίδει στο βάρος του στήθους της. Όπως λέει, έχει απελπιστεί στην προσπάθειά της να υποβληθεί σε επέμβαση μείωσης στήθους, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της αρνήθηκε να καλύψει την επέμβαση. Για τον λόγο αυτό, η Μαίρη Ριτς δημιούργησε σελίδα στο GoFundMe, προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό των 8.500 λιρών που απαιτούνται για να προχωρήσει ιδιωτικά στην εγχείρηση.

«Μισώ το στήθος μου. Κυριολεκτικά με βαραίνει», δηλώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως αισθάνεται σαν να κουβαλά δύο σακούλες ζάχαρης που τραβούν τους ώμους και τον αυχένα της. Όπως εξηγεί, το στήθος της είναι χαλαρό, το βάρος αφόρητο και ο πόνος στη σπονδυλική στήλη καυστικός, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να ξαπλώνει ανάσκελα για μεγάλο μέρος της ημέρας. «Μπορώ να λειτουργήσω για μία ή δύο ώρες, αλλά μετά πρέπει να μείνω στο κρεβάτι», αναφέρει, προσθέτοντας πως αισθάνεται άβολα που λαμβάνει επιδόματα, αλλά έχει αποδεχθεί ότι αυτή είναι η πραγματικότητά της αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με στοιχεία από εταιρείες εφαρμογής στηθόδεσμων, ολοένα και περισσότερες γυναίκες φορούν μεγαλύτερα μεγέθη, ενώ οι γιατροί επισημαίνουν ότι το μεγάλο στήθος μπορεί να συμβάλλει σε πόνους στη μέση και τον αυχένα, καθώς επηρεάζει τη στάση του σώματος και αυξάνει την καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης, όπως αναφέρει η Sun. Αν και τέτοιοι πόνοι συχνά προβάλλονται ως λόγος για επεμβάσεις μείωσης στήθους, επικριτές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη επέμβαση δεν θεωρείται πάντοτε ιατρικά αναγκαία και κινείται σε μια «γκρίζα ζώνη» μεταξύ υγείας και αισθητικής.

Η Μαίρη Ριτς δηλώνει ότι έχει επιχειρηματική ιδέα, αλλά αδυνατεί να καθίσει και να εργαστεί σε φορητό υπολογιστή λόγω του πόνου. «Θέλω απλώς να φτάσω σε ένα φυσιολογικό μέγεθος, ένα C ή D. Τότε θα μπορέσω να ξεκινήσω την επιχείρησή μου και να σταματήσω να παίρνω επιδόματα», λέει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επιδιώκει ακόμη και την αύξηση των παροχών που λαμβάνει, καθώς τον Δεκέμβριο υπέβαλε αίτηση για το επίδομα Προσωπικής Ανεξαρτησίας (PIP). Αν εγκριθεί, θα λαμβάνει επιπλέον 400 λίρες τον μήνα ή 750 λίρες αν ενταχθεί στο ενισχυμένο καθεστώς.

Η ίδια λαμβάνει καθημερινή βοήθεια, όχι οικονομική, από τον σύντροφό της, τον 45χρονο Γκάι Φίρμπανκ, ο οποίος ζει στο διπλανό σπίτι. Όπως αναφέρει, τη βοηθά σε απλές καθημερινές ανάγκες, όπως το ντύσιμο και το μαγείρεμα, ενώ σχεδιάζουν μαζί να στήσουν τη μελλοντική της επιχείρηση.

Πρόβλημα από την εφηβεία

Η Μαίρη υποστηρίζει ότι το πρόβλημα με το στήθος της ξεκίνησε ήδη από την εφηβεία της, λέγοντας πως στα 14 της είχε φτάσει μέγεθος FF. Περιγράφει έντονα περιστατικά bullying από συνομηλίκους της, με προσβλητικά παρατσούκλια, γεγονός που την οδήγησε να φορά φαρδιά ρούχα και να αποφεύγει τα αποδυτήρια στο μάθημα της γυμναστικής. Στα είκοσί της, όπως λέει, δεχόταν ανεπιθύμητη προσοχή τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες, κάτι που την έκανε ιδιαίτερα αυτοσυνείδητη.

Για να συγκρατήσει το στήθος της, ξοδεύει έως και 45 λίρες για αθλητικά σουτιέν, ενώ στο σπίτι συχνά αποφεύγει να φορά σουτιέν λόγω δυσφορίας. Αναφέρει επίσης ότι δυσκολεύεται να βρει κατάλληλα μαγιό, γεγονός που την κάνει να αισθάνεται άβολα ακόμη και σε χώρους όπως η σάουνα. Παράλληλα, γυμνάζεται για να ενισχύσει την πλάτη της, ενώ εκφράζει έντονο φόβο ότι θα έχει την ίδια μοίρα με τη μητέρα και τη γιαγιά της, οι οποίες, όπως λέει, κατέληξαν σε αναπηρικά αμαξίδια λόγω προβλημάτων στη σπονδυλική στήλη.

Το 2013, σε ηλικία 24 ετών, απευθύνθηκε για πρώτη φορά σε γιατρό για επέμβαση μείωσης στήθους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2022, 5.270 γυναίκες υποβλήθηκαν σε αντίστοιχη επέμβαση, αριθμός αυξημένος κατά 40% σε σχέση με το 2018. Οι γιατροί της είχαν θέσει ως προϋποθέσεις την απώλεια βάρους και τη διακοπή του καπνίσματος, κάτι που η ίδια κατάφερε, φτάνοντας μέχρι το 2017 σε μέγεθος 12 και κόβοντας το τσιγάρο.

Την ίδια περίοδο εργαζόταν ως βοηθός υγείας στα επείγοντα και στον τομέα της ψυχικής υγείας, ωστόσο παραδέχεται ότι κατέφυγε στη χρήση κάνναβης για να αντιμετωπίσει τον πόνο. Το 2024 παραιτήθηκε λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης και τρεις μήνες αργότερα εντάχθηκε στο σύστημα επιδομάτων. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ολοκλήρωσε διαδικτυακό σεμινάριο έξι μηνών για καθοδήγηση στον έμμηνο κύκλο και επανήλθε στον γιατρό για την επέμβαση, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως εξηγεί, η υπόθεσή της απορρίφθηκε από την επιτροπή χρηματοδότησης, καθώς δεν πληρούσε ένα από τα πέντε κριτήρια, με την ένσταση που ακολούθησε να απορρίπτεται επίσης. Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται απέναντι σε νέο κριτήριο που απαιτεί ιστορικό κλινικά σημαντικής δερματίτιδας ή ελκών κάτω από το στήθος.

Παυσίπονα και φυσιοθεραπεία

Σήμερα της προσφέρονται ισχυρά παυσίπονα και φυσιοθεραπεία, ωστόσο η ίδια επιμένει να συγκεντρώνει χρήματα μέσω GoFundMe, έχοντας ήδη φτάσει σχεδόν τις 900 λίρες. Περιγράφει την καθημερινότητά της ως έναν συνεχή αγώνα με τον πόνο, σημειώνοντας πως εξετάσεις από οστεοπαθητικό έδειξαν κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία διορθώνεται προσωρινά όταν ο σύντροφός της σηκώνει το στήθος της.

Μέχρι να καταφέρει να υποβληθεί στην επέμβαση, η Μαίρη Ριτς προσπαθεί να κρύβει το σώμα της, αποφεύγοντας ρούχα που αναδεικνύουν το στήθος της. Όπως λέει, θέλει να εργαστεί με εφήβους και να προσφέρει εκπαίδευση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνει συνταγογραφούμενα παυσίπονα και έχει διακόψει τη χρήση κάνναβης, δεν έχει ακόμη επίσημη διάγνωση για τη σπονδυλική της στήλη, κάτι που αποδίδει στις μεγάλες λίστες αναμονής του NHS.

Κλείνοντας, απαντά σε όσους την επικρίνουν για τη λήψη επιδομάτων, επισημαίνοντας ότι είναι νευροδιαφορετική, με αυτισμό και ΔΕΠΥ, και ότι ο χρόνιος πόνος επιβαρύνει σοβαρά την ψυχική της υγεία. «Θέλω να δουλέψω. Αν μπορούσα απλώς να κάνω αυτή την επέμβαση, θα δούλευα», τονίζει.