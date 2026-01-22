Στη σύλληψη ενός πεντάχρονου μαθητή νηπιαγωγείου από τη Μινεσότα προχώρησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), οι οποίοι τον μετέφεραν μαζί με τον πατέρα του σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν σχολικές αρχές της περιοχής.

Όπως ανακοινώθηκε, ο πεντάχρονος Λίαμ Ράμος και ο πατέρας του συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, τη στιγμή που επέστρεφαν στο σπίτι τους από το σχολείο, στην πόλη Κολούμπια Χάιτς, προάστιο της Μινεάπολης. Η υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας, Ζίνα Στένβικ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον δρόμο, όταν είχαν μόλις φτάσει στην αυλή του σπιτιού τους. Ο Λίαμ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα πέντε του χρόνια, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή.

Η Ζίνα Στένβικ δήλωσε ότι μετέβη η ίδια στο σπίτι της οικογένειας μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις. Όταν έφτασε, το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμη αναμμένο, ενώ πατέρας και γιος είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τον Guardian. Σύμφωνα με την ίδια, ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε στην εξώπορτα του σπιτιού και του ζήτησε να χτυπήσει το κουδούνι, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε άλλο άτομο στο σπίτι, «ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε γραπτή δήλωσή της.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας άλλος ενήλικος που διέμενε στο σπίτι βρισκόταν έξω και παρακάλεσε τους πράκτορες να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, ώστε να αποφευχθεί η κράτησή του, αίτημα που απορρίφθηκε. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι περίπου 20 λεπτά αργότερα και διαπίστωσε ότι ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν εξαφανιστεί. Δύο διευθυντές σχολείων της περιοχής έσπευσαν επίσης στο σημείο για να προσφέρουν υποστήριξη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μαρκ Προκόσχ, δήλωσε ότι η οικογένεια διαθέτει ενεργή αίτηση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πατέρας και γιος εισήλθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από επίσημο σημείο εισόδου. Όπως ανέφερε, «η οικογένεια έκανε όλα όσα όφειλε, σύμφωνα με τους κανόνες όπως έχουν τεθεί. Δεν μπήκαν παράνομα στη χώρα. Δεν είναι εγκληματίες». Τόνισε επίσης ότι δεν υπήρχε σε βάρος τους εντολή απέλασης και ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, πατέρας και γιος παραμένουν μαζί στο κέντρο κράτησης.

Οι σχολικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από το περιστατικό. Στη μία, ο Λίαμ, φορώντας μπλε πλεκτό σκούφο, στέκεται έξω από την πόρτα του σπιτιού του δίπλα σε μασκοφόρο πράκτορα, ενώ στη δεύτερη φαίνεται να στέκεται δίπλα σε αυτοκίνητο, με έναν άνδρα να κρατά το σακίδιό του. «Γιατί να συλλάβεις ένα πεντάχρονο παιδί; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θεωρείται βίαιος εγκληματίας», δήλωσε η Ζίνα Στένβικ.

Από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η υφυπουργός Τρίσια ΜακΛάφλιν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ICE πραγματοποιούσε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». Όπως υποστήριξε, «η ICE δεν στόχευσε παιδί», ενώ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας «διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το παιδί του». Σύμφωνα με την ίδια, «για την ασφάλεια του παιδιού, ένας πράκτορας παρέμεινε μαζί του, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα». Πρόσθεσε επίσης ότι «οι γονείς ερωτώνται αν επιθυμούν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους ή, εναλλακτικά, η ICE αφήνει τα παιδιά σε ασφαλές πρόσωπο που υποδεικνύει ο γονέας».

Η σχολική περιφέρεια έδωσε στη δημοσιότητα και δήλωση της δασκάλας του Λίαμ, η οποία εξέφρασε τη σοκ της για την κράτηση του μαθητή. «Ο Λίαμ είναι ένα λαμπρό και πολύ καλό παιδί. Είναι ευγενικός και γεμάτος αγάπη και οι συμμαθητές του τον περιμένουν. Κάθε μέρα φωτίζει την τάξη. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει εδώ και να είναι ασφαλής», ανέφερε.

Ο Μαρκ Προκόσχ επεσήμανε ότι η σύλληψη ενός τόσο μικρού παιδιού θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Όπως είπε, «δεν είμαι σε θέση να περιγράψω πόση ζημιά θα προκληθεί στους συμμαθητές του, μόλις μάθουν ότι η κυβέρνηση τον πήρε μακριά. Δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αλλά ολόκληρη την κοινότητα και όλα αυτά τα παιδιά που θα βιώσουν ένα δευτερογενές τραύμα».

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τη Ζίνα Στένβικ, ένας 17χρονος μαθητής της περιοχής Κολούμπια Χάιτς συνελήφθη από «ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες» χωρίς την παρουσία των γονέων του, ενώ απομακρύνθηκε βίαια από το αυτοκίνητό του. Σε άλλο περιστατικό, στις 14 Ιανουαρίου, πράκτορες της ICE «εισέβαλαν σε διαμέρισμα» και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια λυκείου και τη μητέρα της. Επιπλέον, στις 6 Ιανουαρίου, ένα δεκάχρονο κορίτσι, μαθήτρια δημοτικού, φέρεται να συνελήφθη καθ’ οδόν προς το σχολείο μαζί με τη μητέρα της. Σύμφωνα με τη Στένβικ, το παιδί τηλεφώνησε στον πατέρα του λέγοντάς του ότι οι πράκτορες θα τη μετέφεραν στο σχολείο, ωστόσο, όταν εκείνος έφτασε, διαπίστωσε ότι τόσο η κόρη του όσο και η σύζυγός του είχαν ήδη συλληφθεί. Μέχρι το τέλος της σχολικής ημέρας, μητέρα και κόρη βρίσκονταν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Η υπεύθυνη της σχολικής περιφέρειας κατήγγειλε επίσης ότι, την ώρα που οι σχολικές αρχές προετοιμάζονταν για τη συνέντευξη Τύπου, όχημα της ICE εισήλθε στον χώρο του λυκείου της περιοχής και αποχώρησε μόνο μετά από παρέμβαση των διοικητικών στελεχών. «Πράκτορες της ICE περιφέρονται στις γειτονιές μας, κυκλώνουν τα σχολεία μας, ακολουθούν τα σχολικά λεωφορεία, μπαίνουν στους χώρους στάθμευσης και παίρνουν τα παιδιά μας», δήλωσε.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τις υπόλοιπες συλλήψεις και την παρουσία οχήματος της ICE σε σχολικό χώρο. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της, η Ζίνα Στένβικ τόνισε ότι οι συλλήψεις και η διαρκής παρουσία της ICE έχουν προκαλέσει σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. «Τα παιδιά μας είναι τραυματισμένα. Το αίσθημα ασφάλειας στην κοινότητά μας και γύρω από τα σχολεία έχει κλονιστεί. Οι καρδιές όλων μας έχουν ραγίσει. Μετά τη σύλληψη και του τέταρτου μαθητή, ένιωσα ότι κάποιος έπρεπε να ακούσει αυτή την ιστορία. Παίρνουν παιδιά», ανέφερε.

Τέλος, οι σχολικές αρχές σημείωσαν ότι ορισμένες οικογένειες επιλέγουν να παραμείνουν στα σπίτια τους, φοβούμενες νέες επεμβάσεις της ICE, ενώ η Ζίνα Στένβικ υπογράμμισε ότι τα σχολεία προσπαθούν πλέον να βοηθήσουν τις οικογένειες να διαχειριστούν το νομικό πλαίσιο. «Ρόλος μας είναι να εκπαιδεύουμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, αλλά τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πλοηγηθούν σε αυτό το νομικό σύστημα. Προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή. Είναι παιδιά. Δεν είναι βίαιοι εγκληματίες. Είναι μικρά παιδιά», κατέληξε.