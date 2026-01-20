Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αναφορικά με τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Αδαμούθ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία.

Όπως ξεκαθάρισε, το ενδεχόμενο δολιοφθοράς δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Σε δηλώσεις του στη Μαδρίτη, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση, προσθέτοντας:

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει».

Την ίδια ώρα, η χώρα εισήλθε σε τριήμερο εθνικό πένθος, με τη βασιλική οικογένεια να δίνει το «παρών» στον τόπο της τραγωδίας. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια μετέβησαν στην περιοχή για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, το βασιλικό ζεύγος, ντυμένο στα μαύρα, συνομίλησε με διασώστες και μέλη των σωστικών συνεργείων που επιχείρησαν στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του βασιλικού ζεύγους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που δημοσιογράφοι είχαν άμεση πρόσβαση στον χώρο του δυστυχήματος. Μέχρι τότε, το οπτικό υλικό που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προερχόταν αποκλειστικά από την Πολιτική Προστασία.

Στο πρόγραμμα της βασιλικής επίσκεψης περιλαμβάνεται και μετάβαση στην Κόρδοβα, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων, όπου στο Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία νοσηλεύονται τραυματίες της τραγωδίας.