Το βράδυ του εκτροχιασμού των τρένων στην Ισπανία, δύο από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης βρήκαν ένα κοριτσάκι έξι ετών να περιφέρεται ανάμεσα στα μπάζα και τα σιδερένια συντρίμμια. Ήταν ένα από τα πέντε μέλη της οικογένειας Ζαμοράνο Άλβαρες που ταξίδευαν σε ένα από τα πρώτα βαγόνια του τρένου Alvia που εκτροχιάστηκε, προκαλώντας το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η είδηση της ανεύρεσής της αιφνιδίασε τη γιαγιά της στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ουέλβα, όπου είχε σπεύσει για να ενημερωθεί για την τύχη των δικών της και γέμισε ελπίδα την οικογένεια σχετικά με την πιθανότητα να ήταν ζωντανοί και οι γονείς της, Φελίξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδερφός της, Πέπε, και ο ξάδερφός της, επίσης Πέπε. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η ελπίδα κατέρρευσε απότομα, όταν πιστοποιήθηκε η ταυτοποίηση των σορών των άλλων τεσσάρων μελών της οικογένειας.

Η 6χρονη επιζήσασα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Reina Sofía στην Κόρδοβα, όπου έφτασε και μέρος της οικογένειας για να ενημερωθεί. Το μεσημέρι υπήρξε συγκεχυμένη είδηση ότι ο αδερφός της νοσηλευόταν στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η πληροφορία ήταν λάθος.

Η οικογένεια Ζαμοράνο Άλβαρες, αν και κατοικεί στο Αλχαράκε, είναι πολύ γνωστή στην Πούντα Ούμπρια, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 16.000 κατοίκων κοντά στην πρωτεύουσα της Ουέλβα, όπου διατηρούσαν ένα κατάστημα με παιδικά ρούχα. Ο δήμαρχος, Χοσέ Κάρλος Ερνάντεθ, επεσήμανε την ιδιαίτερη σύνδεση της οικογένειας με τον δήμο και το Αλχαράκε, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά όπου ζούσαν όλοι, καθώς και την αγάπη τους για τη θάλασσα. «Ήταν πολύ αγαπητοί», τόνισε ο ίδιος με λύπη.

Τα πέντε μέλη της οικογένειας είχαν αποφασίσει να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης, της ομάδας που υποστήριζαν, αλλά και να δουν το παιδικό θέαμα «ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Μετά το ματς με τη Λεβάντε, επέστρεψαν στον σταθμό για να πάρουν το τρένο της επιστροφής, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο elpais. Η χαρά για τη νίκη της Ρεάλ, με φωτογραφίες των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα, διακόπηκε τραγικά στην περιοχή του Άδαμουζ και μαζί της η χαρά ολόκληρης της Πούντα Ούμπρια, που κήρυξε τριήμερο πένθος.

«Ο δήμος βιώνει αυτή τη στιγμή βαθιά θλίψη και πόνο. Παρ’ όλα αυτά, από το Δημαρχείο διατηρείται η ελπίδα ότι οι δύο κάτοικοι της Πούντα Ούμπρια, για τους οποίους ακόμη δεν υπάρχουν νέα, μπορεί να εντοπιστούν ζωντανοί», ανέφερε σε ανακοίνωση ο δήμος, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον θάνατο των τεσσάρων μελών της οικογένειας. Υπάρχουν δύο άτομα για τα οποία δεν υπάρχει καμία πληροφορία και, καθώς περνά ο χρόνος, μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί, όπως η 6χρονη μικρή Ζαμοράνο Άλβαρες.