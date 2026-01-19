Η Κίνα κατέγραψε το 2025 τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πληθυσμιακής συρρίκνωσης. Τα νέα δεδομένα εντείνουν την ανησυχία της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια βαθιά δημογραφική κρίση με μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, το 2025 γεννήθηκαν μόλις 7,92 εκατομμύρια μωρά, έναντι 9,54 εκατ. το 2024. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων από το 1949. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 11,31 εκατ. θάνατοι, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Κίνας να μειωθεί κατά 3,39 εκατ. άτομα, φτάνοντας τα 1,405 δισ.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν μετά από μια προσωρινή αύξηση των γεννήσεων το 2024, γεγονός που είχε καλλιεργήσει ελπίδες ότι τα κυβερνητικά μέτρα θα μπορούσαν να ανακόψουν την πτωτική πορεία. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η χαλάρωση της πολιτικής του ενός παιδιού από το 2016 δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Κίνα και γεννήσεις: Μια πτώση που θεωρείται αναπόφευκτη

Όπως επισημαίνουν ειδικοί στη δημογραφία, η μείωση των γεννήσεων στην Κίνα μοιάζει πλέον μη αναστρέψιμη. Ο δημογράφος Yi Fuxian χαρακτηρίζει την πορεία αυτή «σαν έναν τεράστιο βράχο που κυλάει προς τα κάτω», τονίζοντας ότι η πολιτική του ενός παιδιού επιτάχυνε δραστικά τη γήρανση του πληθυσμού.

Μελέτες του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση θα επιταχυνθεί, καθώς οι μεταπολεμικές γενιές αποχωρούν από τη ζωή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πληθυσμός της Κίνας θα μειωθεί από 1,4 δισ. το 2024 σε 1,3 δισ. το 2050, ενώ έως το 2100 ενδέχεται να περιοριστεί στα 633 εκατ. άτομα.

Γεννήσεις στην Κίνα και τα αποτυχημένα κίνητρα

Η κυβέρνηση επιχείρησε να ενισχύσει τις γεννήσεις με σειρά μέτρων, όπως η χαλάρωση των κανόνων για την εγγραφή γάμων, διευκολύνοντας εκατομμύρια εσωτερικούς μετανάστες. Αν και υπήρξε μια μικρή αύξηση στους γάμους, η οικονομική ανασφάλεια και η απαισιοδοξία για το μέλλον συνεχίζουν να αποθαρρύνουν τα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά.

Η πτώση των γεννήσεων έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της Κίνας. Καθώς μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που πληρώνουν φόρους, το κράτος δυσκολεύεται να στηρίξει έναν ολοένα και μεγαλύτερο πληθυσμό συνταξιούχων. Παρότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5% το 2025, το Πεκίνο επενδύει όλο και περισσότερο στην αυτοματοποίηση και στα ρομπότ, ιδιαίτερα στη βιομηχανία, προκειμένου να αντισταθμίσει τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, όπως γράφουν και οι Financial Times.

Σήμερα, η Κίνα εγκαθιστά περίπου 280.000 βιομηχανικά ρομπότ ετησίως, αριθμό που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της παγκόσμιας παραγωγής, επιβεβαιώνοντας ότι η δημογραφική κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα και το αναπτυξιακό της μοντέλο.