Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν τη Χιλή με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ο πρόεδρος της χώρας, Γκάμπριελ Μπόριτς, να κηρύξει κατάσταση καταστροφής σε δύο περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία CONAF της Χιλής, το πρωί της Κυριακής (18/1) οι πυροσβέστες αντιμετώπιζαν 24 ενεργές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις πιο δύσκολες και μεγαλύτερες να εντοπίζονται στις περιοχές Νούμπλε και Μπίο-Μπίο, οι οποίες βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Σαντιάγο, και τις οποίες η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Λόγω των σοβαρών πυρκαγιών που συνεχίζονται, αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση καταστροφής στις περιοχές Νούμπλε και Μπίο-Μπίο. Όλοι οι πόροι είναι διαθέσιμοι», ανέφερε ο Μπόριτς σε μια ανάρτηση στο X.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

«Αντιμετωπίζουμε μια περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Άλβαρο Ελιζάλντε.

Η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών, δήλωσε ότι οι περισσότερες εκκενώσεις έγιναν στις πόλεις Πένκο και Λιρκέν του Μπίο-Μπίο, οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων.

Ο υπουργός Ασφάλειας, Λουίς Κορδέρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα, Κυριακή, ότι έχουν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι στην περιοχή Μπίο-Μπίο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16, αφού η κυβέρνηση επιβεβαίωσε έναν θάνατο στο Νούμπλε χθες, Σάββατο. Παράλληλα ανέφερε ότι τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής και στις δύο περιοχές σχεδόν 21.000 στρέμματα, θέτοντας σε κίνδυνο πολλές κοινότητες στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι αντίξοες συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν στην εξάπλωση των πυρκαγιών και εξέθεσαν σε κίνδυνο την ικανότητα των πυροσβεστών να τις ελέγξουν. Μεγάλο μέρος της Χιλής βρισκόταν υπό προειδοποίηση για ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες που αναμενόταν να φτάσουν τους 38°C από το Σαντιάγο έως το Μπιό-Μπιό την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τόσο η Χιλή όσο και η Αργεντινή έχουν βιώσει ακραίες θερμοκρασίες και καύσωνες από την αρχή του έτους, με καταστροφικές πυρκαγιές να ξεσπούν στην Παταγονία της Αργεντινής νωρίτερα αυτό το μήνα.