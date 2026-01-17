Οι 27 της ΕΕ συνεδριάζουν την Κυριακή, μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου για κλιμακούμενα μέτρα έως ότου επιτραπεί στις ΗΠΑ η αγορά της Γροιλανδίας.

Οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να επιβάλει κλιμακούμενους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους έως ότου επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι συγκάλεσε την έκτακτη συνάντηση για την Κυριακή.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της ΕΕ, η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.