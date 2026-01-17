Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο ζήτησε το τέλος της 37χρονης ηγεμονίας του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ στο POLITICO, ενώ οι μαζικές διαδηλώσεις που ζητούσαν το τέλος του καθεστώτος φαίνεται να έχουν κοπάσει.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να απειλεί επανειλημμένα με στρατιωτική παρέμβαση. Την Τρίτη, κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Την επόμενη μέρα, ωστόσο, άλλαξε ξαφνικά στάση, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε πως οι δολοφονίες έχουν σταματήσει.

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει πάνω από 800 ανθρώπους πριν δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν λίγο αφότου ο λογαριασμός του Χαμενεΐ στο X δημοσίευσε σειρά επιθετικών μηνυμάτων εναντίον του, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για τη φονική βία και τις ταραχές στο Ιράν.

«Βρίσκουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ένοχο για τα θύματα, τις καταστροφές και τις συκοφαντίες που προκάλεσε στον ιρανικό λαό», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παραποιεί τα βίαια γεγονότα παρουσιάζοντάς τα ως έκφραση της θέλησης του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτη συκοφαντία».

Αφού του διαβάστηκαν οι αναρτήσεις, ο Τραμπ σχολίασε ότι οι κυβερνήτες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνήσουν. «Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε πρωτοφανή επίπεδα», είπε. «Για να λειτουργεί η χώρα — έστω σε πολύ χαμηλό επίπεδο — η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη σωστή διακυβέρνηση, όπως κάνω εγώ στις ΗΠΑ, και όχι στο να σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους για να διατηρεί τον έλεγχο».

«Η ηγεσία αφορά τον σεβασμό, όχι τον φόβο και το θάνατο», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση υπογραμμίζει την όξυνση της ρητορικής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή, ενώ ο Χαμενεΐ πρόσφατα δήλωσε δημόσια ότι «ο ιρανικός λαός έχει νικήσει την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε και σε προσωπικές επιθέσεις, καταγγέλλοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και θα έπρεπε να κυβερνά σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», είπε. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς στον κόσμο λόγω κακής ηγεσίας».

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις.