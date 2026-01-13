Νέα διάσταση δίνουν τα τουρκικά ΜΜΕ στην υπόθεση της αεροπορικής τραγωδίας κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε μέλη αντιπροσωπείας, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, καθώς και τρία μέλη πληρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα δημοσιεύματα δεν γίνεται καμία αναφορά στην Ελληνίδα αεροσυνοδό, Μαρία Παππά, η οποία έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αεροσυνοδός που ανήκε στο πλήρωμα της πτήσης που μετέφερε την αντιπροσωπεία στην Τουρκία τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίθηκε από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Το δυστύχημα αφορά την πτώση ιδιωτικού τζετ τύπου Dassault Falcon 50, το οποίο μετέφερε πέντε επιβάτες, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ. Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι πέντε επιβάτες καθώς και τα τρία μέλη του πληρώματος. Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου Τολγκά Σαρντάν στην ιστοσελίδα T24, η αεροσυνοδός που ανήκε στο πλήρωμα της πτήσης που έφερε το αεροσκάφος στην Τουρκία τέθηκε υπό κράτηση κοντά στη Χαϊμάνα. Μετά από πρωτοβουλίες της ΜΙΤ και κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άγκυρας, η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και μεταφέρθηκε στην Αστυνομία Άγκυρας.

Η ανάκριση πραγματοποιήθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα haberdar, λόγω του γεγονότος ότι η αεροσυνοδός είναι πολίτης της Κύπρου, η διαδικασία της κράτησης διεξήχθη με ιδιαίτερη μυστικότητα και αυξημένη ευαισθησία. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις της.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, την ποινική έρευνα χειρίζεται και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Άγκυρας.

Λόγω της σημασίας των εμπλεκόμενων προσώπων, των θέσεών τους, του τρόπου με τον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, αλλά και των ισχυρισμών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην έρευνα συμμετέχει όχι μόνο η Δικαιοσύνη και η αστυνομία, αλλά και η ΜΙΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά το δυστύχημα, δύο βασικά ερωτήματα ήρθαν στο προσκήνιο. Το πρώτο αφορά τον λόγο για τον οποίο η λιβυκή αντιπροσωπεία, που συνήθως ταξίδευε προς την Τουρκία με προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις, αυτή τη φορά χρησιμοποίησε ιδιωτικό τζετ. Το δεύτερο σχετίζεται με την αλλαγή προσωπικού στο πλήρωμα της πτήσης του αεροσκάφους, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και επρόκειτο, μετά την Τουρκία, να συνεχίσει για τη Λιβύη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα αρμόδια όργανα φέρονται να έχουν ήδη βρει απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.