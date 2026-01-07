Την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιράν. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν τις τοποθετήσεις αυτές «απειλή», προειδοποιώντας ότι δεν θα μείνουν αναπάντητες.

«Το ισλαμικό Ιράν θεωρεί απειλή την κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναντίον του ιρανικού έθνους και δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχιστεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβεβαίωσε επίσης ο Χαταμί, ο οποίος δεν είναι πάντως ο Ιρανός στρατιωτικός.

Θυμίζεται ότι ο Τραμπ απείλησε τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν αν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο Νετανιάχου προσέφερε στους διαδηλωτές την υποστήριξή του.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, θα πληγούν πολύ σκληρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ είναι «αλληλέγγυο στη μάχη του ιρανικού λαού, στις προσδοκίες του για ελευθερία (…) και για δικαιοσύνη», δήλωσε από την πλευρά του την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τη Δευτέρα, η ιρανική διπλωματία είχε ανακοινώσει πως οι δηλώσεις των Τραμπ και Νετανιάχου αποτελούν «υποκίνηση βίας» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να υπονομεύσει την εθνική ενότητα».