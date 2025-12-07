Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, Δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στην πολύχρονη δίκη με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η δίκη που ανέβαλε επί δύο χρόνια ο Νετανιάχου επικαλούμενος τον πόλεμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν ευσταθούν αυτά για τα οποία κατηγορείται.

Σύμφωνα με τους Times of Israel ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μιλώντας δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε «Όχι». και στη συνέχεια τόνισε:

«Κάποιοι ανησυχούν πολύ για το μέλλον μου, το ίδιο ισχύει και για τους ψηφοφόρους, και αυτοί θα αποφασίσουν, προφανώς, αλλά έχουμε μεγάλα καθήκοντα».