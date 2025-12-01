Κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης χιλιάδων υποστηρικτών του στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα δεν επιδιώκει την «ειρήνη των σκλάβων», προσθέτοντας πως η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ τις τελευταίες 22 εβδομάδες έχει θέσει τη Βενεζουέλα σε «δοκιμασία».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», τόνισε ο κ. Μαδούρο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι δρα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, όπου κατέφθασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον σκαφών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, υποστηρίζοντας –χωρίς αποδείξεις– πως μετέφεραν ναρκωτικά.

Διαδήλωση εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν στους δρόμους του Καράκας, απορρίπτοντας τις απειλές της Ουάσινγκτον ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική

Αγωνιζόμαστε για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες.

