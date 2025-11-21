Μια 32χρονη Βρετανίδα, η Σόνια Έξελμπι, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, «να σκοτωθεί βίαια», πριν βρεθεί θαμμένη σε ρηχό τάφο σε απομονωμένη δασική περιοχή στη Φλόριντα. Η Έξελμπι, δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, είχε φτάσει στη Φλόριντα στις 10 Οκτωβρίου, έχοντας κλείσει αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής για τις 13 Οκτωβρίου, στο οποίο όμως δεν επιβιβάστηκε ποτέ.

Ο 53χρονος Ντουέιν Χολ, πατέρας δύο παιδιών, έχει κατηγορηθεί για τη δολοφονία και την απαγωγή της. Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο Χολ φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά και να βασάνισε τη Βρετανίδα πριν τη σκοτώσει στο απομακρυσμένο Airbnb όπου διέμεναν. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε στα φετιχιστικά διαδικτυακά φόρουμ το όνομα «alphasadist» και υποστήριξε ότι η Σόνια του είχε ζητήσει και «σκληρό σεξ».

Οι Αρχές αποκάλυψαν πως η Σόνια είχε καταγράψει ένα συγκλονιστικό βίντεο, εμφανώς σε κατάσταση απελπισίας, στο οποίο περιέγραφε με λεπτομέρειες πώς ήθελε να πεθάνει. Στο υλικό, κάθεται σε μια καρέκλα «ατημέλητη», με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, στον λαιμό και στο στήθος, που όπως προκύπτει οφείλονται στα βασανιστήρια που είχε υποστεί. Ο Χολ, εκτός κάμερας, τη ρωτά γιατί βρίσκεται στις ΗΠΑ και εκείνη, δακρυσμένη, απαντά: «Επειδή είμαι ένα απαίσιο άτομο» και συμπληρώνει: «Έχω πληγώσει όλους όσοι με αγαπούν».

Στο βίντεο, ο Χολ της ζητά να περιγράψει «πώς» θέλει να πεθάνει, με την ίδια αρχικά να αρνείται, αλλά τελικά να λέει ότι θέλει «να μαχαιρωθεί». Εκείνος συνεχίζει: «Έτσι θέλεις να πεθάνεις, σωστά;». Όταν τη ρωτά αν εξαναγκάζεται, η Σόνια κουνά το κεφάλι αρνητικά και, όταν τη ρωτά αν είναι «ευτυχισμένη» και αν παίρνει αυτό που θέλει, εκείνη νεύει καταφατικά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι τελευταίες αυτές στιγμές έχουν αποτυπωθεί στη 13σέλιδη δικογραφία της Αστυνομίας της Φλόριντα. Ο σύντροφός της στη Βρετανία, Στιβ Χαντ, καθώς και η οικογένειά της στο Πόρτσμουθ του Χάμπσαϊρ, δήλωσαν την εξαφάνισή της όταν δεν επέστρεψε με την προγραμματισμένη πτήση. Ο Χαντ είχε απευθύνει απεγνωσμένη έκκληση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της, αναφέροντας ότι είχε ταξιδέψει στο Ταλαχάσι και ότι φοβόταν πως είχε «μπλεχτεί σε μια εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση».

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε πως η Σόνια είχε σκοπό να συναντήσει διαδικτυακούς χρήστες πρόθυμους «να τη σκοτώσουν βίαια». Στον υπολογιστή της εντοπίστηκαν στοιχεία που έδειχναν ότι ήταν «αυτοκτονική» και ταξίδευε στις ΗΠΑ «για να κακοποιηθεί σεξουαλικά, να βασανιστεί και να δολοφονηθεί». Είχε επίσης επικοινωνήσει μέσω Discord με φίλους της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνοντας μια «μακρά και ασυνάρτητη» σειρά μηνυμάτων, στα οποία αναφέρει ότι ο Χολ της έπαιρνε το τηλέφωνο γιατί «δεν την εμπιστευόταν». Σε άλλο σημείο έγραφε: «Τον αμφισβήτησα χθες το βράδυ». Και συνέχισε: «Νόμιζα ότι θα το έκανε γρήγορα… μου έδειξε πώς να χρησιμοποιήσω το όπλο και πού να στοχεύσω. Είμαι τρομοκρατημένη, είμαι διαλυμένη και πονάω πολύ».

Μέσω κινητών και τραπεζικών συναλλαγών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Χολ την περίμενε στο αεροδρόμιο και τη μετέφερε στο Airbnb στην Κομητεία Μάριον, το οποίο είχε πληρωθεί με τη δική της κάρτα, καθώς εκείνη περίμενε στο Χίθροου την πτήση της. Ο ίδιος είπε ότι τη γνώριζε από φετιχιστική ιστοσελίδα εδώ και δύο χρόνια και πως είχε προσπαθήσει να τη μεταπείσει από τις αυτοκαταστροφικές της σκέψεις. Παραδέχτηκε ότι είχαν σεξουαλική επαφή μέσα στο Airbnb πριν από τον θάνατό της, ισχυριζόμενος ότι εκείνη το ξεκίνησε, ενώ εκείνος «δεν ήθελε να νιώσει άσχημα για τη σύζυγό του».

Το σώμα της βρέθηκε τελικά σε δασική περιοχή στο Μαριόν Όουκς. Μια αξίνα που εντοπίστηκε στο σπίτι του Χολ είχε χώμα που ταίριαζε με το σημείο ταφής και αίμα στη λαβή, το οποίο επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στη Σόνια. Η νεκροψία έδειξε ότι είχε μαχαιρωθεί τέσσερις φορές. Ένα μαχαίρι, που φέρεται να είναι το φονικό όπλο, ανακτήθηκε αφού είχε σταλεί ταχυδρομικώς σε φίλο του Χολ και το DNA στα ίχνη αίματος ταίριαζε με το θύμα.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι το βίντεο δείχνει «ξεκάθαρα μια εμφανώς αναστατωμένη» Σόνια Έξελμπι να «ανακρίνεται από τον αυταρχικό Χολ, περιγράφοντας ότι θέλει να ξυλοκοπηθεί και τελικά να πεθάνει βίαια». Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Χολ δημιούργησε το βίντεο, για να προστατευτεί «από τις συνέπειες της απαγωγής και της δολοφονίας» της.