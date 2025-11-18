Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ υποδέχθηκε θετικά την υιοθέτηση της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα τη Δευτέρα, χαρακτηρίζοντάς την «ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός» για την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Με δήλωση του ο Εκπρόσωπος της Αποστολής, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «επαίνεσαν τους βασικούς εταίρους του Συμβουλίου για τη συνεργασία τους σε μια κρίσιμη στιγμή, προκειμένου να χαραχθεί μια πορεία προς τη διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Απόφαση, ανέφερε, σηματοδοτεί την πλήρη υιοθέτηση από το Συμβούλιο του ιστορικού 20-Σημείων Σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, το οποίο καθιερώνει «για πρώτη φορά μια πραγματική και βιώσιμη πορεία προς την ειρήνη και την ασφάλεια στη Γάζα».

«Η σημερινή δράση θέτει τα θεμέλια για μια αποστρατιωτικοποιημένη, αποριζοσπαστικοποιημένη, ευημερούσα και αυτοδιοικούμενη Γάζα, που θα υποστηρίζεται από ευρεία περιφερειακή συμμετοχή» ανέφερε.

Ο Εκπρόσωπος της αμερικανικής Αποστολής τόνισε ότι «κανείς δεν πίστευε ότι θα φέρναμε πίσω όλους τους ζωντανούς ομήρους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να φέρουν πίσω τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

«Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσαμε να τερματίσουμε τον πόλεμο με δέσμευση για μηδενική εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας» πρόσθεσε.

«Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι τεράστιες, αλλά οι ηγέτες δεν αποφεύγουν αυτές τις προκλήσεις, ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, η επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους περιφερειακούς εταίρους και τους ηγέτες στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουν την ταχεία εφαρμογή του ψηφίσματος και να προωθήσουν επιτέλους ένα μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους».

Η δήλωση του ΟΗΕ

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν».

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών» σημείωσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Πηγή: ΑΠΕ