Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη Δευτέρα την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετεί το σχέδιο που έχει προτείνει για τη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι θα φέρει «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία — ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.