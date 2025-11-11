Απουσία του Ντόναλντ Τραμπ από την COP30 στη Βραζιλία, το ενδιαφέρον τράβηξε ο κυριότερος αντίπαλός του, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να στρέψει τα βέλη του κατά του σκεπτικιστή έναντι του κλίματος Αμερικανού προέδρου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανόητη στάση του», δήλωσε ο Γκάβιν Νιούσομ σήμερα από το Μπελέμ, αναφερόμενος στην απόφαση του προέδρου να αποχωρήσει, για δεύτερη φορά,από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, σφοδρό επικριτή του Τραμπ που θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2028, υπό έναν Δημοκρατικό πρόεδρο οι ΗΠΑ θα προσχωρούσαν εκ νέου στη συμφωνία του Παρισιού «χωρίς δισταγμό», όπως απάντησε ο ίδιος, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην πόλη.

«Πρόκειται για μια ηθική δέσμευση, μια οικονομική επιταγή, και τα δύο την ίδια στιγμή», συνέχισε ο κυβερνήτης από το κέντρο βιο-οικονομίας του Μπελέμ, έχοντας στο πλευρό του τον κυβερνήτη της πολιτείας Πάρα, όπου ο Νιούσομ δοκίμασε γαστρονομικές λιχουδιές του Αμαζονίου, χυμό ασάι και κουπουασού, ένα τοπικό φρούτο.

Μια πρώτη

Για πρώτη φορά εδώ στα 30 χρόνια της COP, οι ΗΠΑ δεν έχουν στείλει αντιπροσωπεία.

Όμως, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι έρχονται στο Μπελέμ για να εκπροσωπήσουν τη χώρα, μεταξύ άλλων ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και η Δημοκρατική ομόλογός του από το Νέο Μεξικό Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ.

«Είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος εταίρος», υπογράμμισε ο Νιούσομ, που θα ήταν επικεφαλής της τέταρτης οικονομικής δύναμης παγκοσμίως εάν η Καλιφόρνια ήταν ανεξάρτητη χώρα, στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης, καθώς θα επρόκειτο για μια οικονομία 4,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που τροφοδοτείται τώρα κατά τα 2/3 της από καθαρή ενέργεια.

Πετρελαϊκή εκμετάλλευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έθεσε στο επίκεντρο της δεύτερης θητείας του την ασυγκράτητη πετρελαϊκή εκμετάλλευση, ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού αμέσως μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, όπως είχε κάνει στην πρώτη θητεία του, κάτι που θα ισχύει από τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή ως τη «μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία» από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Όμως οι αμερικανικές πολιτείες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν να προχωρούν βάσει της συμφωνίας του Παρισιού, κατά την άποψη της Σάμπα Πατέλ, εκτελεστικής διευθύντριας της Climate Group, μιας διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στενά με τις περιφερειακές κυβερνήσεις στο θέμα του κλίματος, ερωτηθείσα από το AFP.

Η κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού διοικεί μία πολιτεία που αποτελεί έναν μεγάλο παραγωγό ορυκτών καυσίμων, όμως πίεσε για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου του τομέα του πετρελαίου και αερίου.

Μια πρόσφατη ανάλυση του Κέντρου για την Παγκόσμια Βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ συμπέρανε πως εάν πολιτείες και πόλεις κινητοποιούνταν, κι εφόσον ένας πρόεδρος υπέρ του κλίματος εκλεγόταν το 2028, οι αμερικανικές εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν λίγο πάνω από 50% έως το 2035 σε σύγκριση με την κορύφωση του 2005.