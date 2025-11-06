Ο αριθμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες ανήλθε σήμερα σε τουλάχιστον 140, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας.

DON’T LOOK AWAY!



This is Cebu, Philippines, where the death toll from Typhoon Tino (Kalmaegi) has climbed to 92.



Homes destroyed. Entire neighbourhoods swept away. These are people like you and me, children, parents, families, their lives changed forever.



Why do some disasters… pic.twitter.com/1qcpAtzXdy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 5, 2025

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ολόκληρες πόλεις της επαρχίας αυτής, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα, έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να ανεβαίνουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπερά νερά που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά, πελώρια εμπορευματοκιβώτια…

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση. Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.

At least 66 people were killed and 26 others remain missing after Typhoon Kalmaegi struck the Philippines, displacing more than 400,000 people, officials said on Wednesday. pic.twitter.com/umuAzZNXF3 — AccuWeather (@accuweather) November 5, 2025

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.