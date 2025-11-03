Ο εργάτης που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια επί έντεκα ώρες απεγκλωβίστηκε σώος, έπειτα από την κατάρρευση τμήματος του Πύργου των Κόμηδων, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Ρώμη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 67 ετών, με καταγωγή από την Ρουμανία, ο οποίος παρέμεινε σε επαφή με τα σωστικά συνεργεία. Η κατάστασή του, όμως, είναι κρίσιμη και την ώρα αυτή, μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σωλήνες που «ρούφηξαν» μεγάλο μέρος από τα συντρίμμια ενώ οι διασώστες, με μεγάλη προσοχή, έσκαψαν και με γυμνά χέρια.

Πηγή: ΑΠΕ