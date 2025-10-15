Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε απόψε ότι παρέλαβε δύο ακόμη σορούς ομήρων, οι οποίες είχαν προηγουμένως παραδοθεί από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των δύο ομήρων παραδόθηκαν στον στρατό στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό του.

Λίγο νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι «εκπλήρωσε τη δέσμευσή της βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) παραδίδοντας όλους τους εν ζωή Ισραηλινούς κρατούμενους, τους οποίους φρουρούσε, όπως και τις σορούς στις οποίες μπόρεσε να έχει πρόσβαση».

«Όσον αφορά τα εναπομείναντα λείψανα, η ανάκτησή τους απαιτούν σημαντική προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό», τόνιζε στην ανακοίνωση.