Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Κατς, διέταξε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων (IDF) να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σκοπό την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε περίπτωση αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Ο Κατς είχε νωρίτερα σύσκεψη με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τον στρατηγό Εγιάλ Ζαμίρ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο Κατς έδωσε εντολή για την «προετοιμασία σχεδίου με στόχο την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς στη Γάζα, εφόσον αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ) Τραμπ και κριθεί απαραίτητη η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων».