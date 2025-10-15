Η εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπη με διπλωματικές πιέσεις και μια οξεία ανθρωπιστική κρίση. Οι εξελίξεις περιστρέφονται γύρω από την παράδοση των ομήρων, την είσοδο της βοήθειας και την πιθανότητα επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τραμπ: «Το Ισραήλ θα επιστρέψει στους δρόμους» αν η Χαμάς παραβιάσει τους όρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σήμερα έναν σαφή όρο για τη συνέχιση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας τη Χαμάς ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων θα οδηγήσει άμεσα στην επανέναρξη των συγκρούσεων.

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Τραμπ δήλωσε κατηγορηματικά: «Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε». Η δήλωση αυτή αφορά το τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Παράδοση σορών ομήρων

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, ολοκλήρωσε την παράδοση ορισμένων λειψάνων ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρισκόταν καθ’ οδόν για ένα σημείο συνάντησης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς. Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ νωρίτερα είχαν αναφέρει ότι θα παραδώσουν δύο σορούς, αν και ο στρατός δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και όσα λείψανα έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση

Η έκκληση του ΟΗΕ

Εν μέσω των πολιτικών και στρατιωτικών διαπραγματεύσεων, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει τραγική. Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ (ο οποίος ηγείται της υπηρεσίας OCHA), ζήτησε «αμέσως» και «απρόσκοπτη πρόσβαση» σε όλα τα σημεία διέλευσης της Λωρίδας για τη μεταφορά βοήθειας.

Ο Φλέτσερ, μιλώντας από το Κάιρο, υπενθύμισε ότι το διακύβευμα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις Τύπου», αλλά «να παρέχουμε φαγητό στα παιδιά, να έχουμε αναισθητικά στα νοσοκομεία, να έχουμε σκηνές για τους ανθρώπους». Τόνισε ότι η Λωρίδα μαστίζεται από καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε αρκετές περιοχές.

Ο Φλέτσερ, ο οποίος συμπροήδρευσε με τον Τραμπ στη διεθνή σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα, ανέφερε ότι ο ίδιος και οι άλλοι ηγέτες ήταν «κατηγορηματικοί ότι πρέπει να μας επιτραπεί να παραδίδουμε βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα».

Παρότι ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN ανέφερε ότι αναμένεται το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφα σήμερα, ο Φλέτσερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν αυτό θα συμβεί. Υπογράμμισε δε ότι οι πρόσφατες παραδόσεις (υγραέριο, σκηνές, φρούτα, φάρμακα) αποτελούν «ένα ελάχιστο ποσοστό των ειδών πρώτης ανάγκης», καθώς «πρέπει να δούμε εκατοντάδες φορτηγά να διασχίζουν» τον θύλακα, έναντι των περίπου «δεκάδων» που εισήλθαν.

«Είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον λιμό, να ανοικοδομήσουμε τον τομέα της υγείας, να απομακρύνουμε τα ερείπια και να αρχίσουμε να δίνουμε στους ανθρώπους την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής», κατέληξε.