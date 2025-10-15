Νέα «σύννεφα» προκύπουν στη συμφωνία για τη Γάαα, καθώς επιβεβαιώνει το Ισραήλ πως η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δεν ανήκει σε κανέναν από τους ομήρους.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, η μία από τις σορούς που παραδόθηκε την περασμένη νύχτα «δεν ταιριάζει σε κάποιον από τους ομήρους».

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται, όπως αναφέρει το BBC, μετά από εξετάσεις στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

«Η Χαμάς να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να επιστρέψει τις σορούς»

«Η Χαμάς είναι υποχρεωμένη να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εξάλλου, το Ισραήλ έχει ήδη κατηγορήσει τη Χαμάς πως αθετεί τις δεσμεύσεις της, καθώς έχει περάσει η αρχική προθεσμία για την παράδοση των ομήρων -αν και η ομάδα είχε δηλώσει πως ενδέχεται να δυσκολευτεί να ανακτήσει τις σορούς.

Ήδη έχουν εμφανιστεί «ρωγμές» στη συμφωνία, καθώς το Ισραήλ νωρίτερα ανακοίνωσε πως θα περιόριζε τη βοήθεια που περνά στη Γάζα και ότι το πέρασμα στη Ράφα θα έμενε κλειστό, εξαιτίας των καθυστερήσεων της Χαμάς -απόφαση που τελικά πήρε πίσω, ανοίγοντας τη συνοριακή διέλευση.

Η πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεπε ως προθεσμία για τη Χαμάς την επιστροφή όλων των ομήρων –ζωντανών και νεκρών– στο Ισραήλ έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένα αντίγραφο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα την περασμένη εβδομάδα, αναγνώριζε ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις ενδέχεται να δυσκολευτούν να εντοπίσουν όλες τις σορούς εντός της προθεσμίας.

Οι τρεις σοροί που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ

Η Χαμάς παρέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης τέσσερις σορούς στο Ισραήλ – και αρχικά θεωρήθηκε ότι ανήκαν όλες σε ομήρους που είχαν σκοτωθεί.

Οι άλλοι τρεις σοροί ανήκουν στους παρακάτω:

Ουριέλ Μπαρούχ: Ο 35χρονος απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Σύμφωνα με το Forum Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών, η οικογένεια του πατέρα δύο παιδιών ενημερώθηκε από τον ισραηλινό στρατό τον Μάρτιο του 2024 ότι σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 και πως το σώμα του μεταφέρθηκε πίσω στη Γάζα.

Ταμίρ Νιμρόντι: Ο 20χρονος υπηρετούσε ως αξιωματικός εκπαίδευσης στο πέρασμα Ερέζ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η μητέρα του τον είδε για τελευταία φορά σε βίντεο της απαγωγής του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την ημέρα. Η τύχη του παρέμενε άγνωστη μέχρι να παραδοθεί η σορός του. Μετά την επίσημη ταυτοποίησή του, η οικογένεια του Ταμίρ δήλωσε ότι «δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία της Χαμάς».

Εϊτάν Λεβί: Ο 53χρονος ήταν οδηγός ταξί από το Μπατ Γιαμ. Σκοτώθηκε από ενόπλους της Χαμάς σε δρόμο κοντά στα σύνορα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ μετέφερε έναν φίλο του προς το Μπεερί. Το σώμα του πατέρα ενός παιδιού μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Γάζα, όπου Παλαιστίνιοι βιντεοσκοπήθηκαν να το χτυπούν και να το κλωτσούν.

Πόσοι νεκροί Ισραηλινοί όμηροι παραμένουν στη Γάζα

Πριν τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, 48 Ισραηλινοί όμηροι κρατούνταν ακόμη στη Γάζα, εκ των οποίων 28 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Η Χαμάς παρέδωσε όλους τους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα και σταδιακά επιστρέφει τις σορούς όσων έχουν σκοτωθεί.

Τη Δευτέρα παραδόθηκαν τέσσερις σοροί, που ταυτοποιήθηκαν ως Γκάι Ιλούζ, Μπίκπιν Τζόσι, Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Περέτς. Μετά τη σημερινή επιστροφή τεσσάρων σορών -εκ των οποίων οι τρεις, σύμφωνα με το Ισραήλ, αντιστοιχούν σε ομήρους, οι σοροί επτά νεκρών ομήρων έχουν επιβεβαιωμένα επιστραφεί στο Ισραήλ, ενώ 21 παραμένουν στη Γάζα.