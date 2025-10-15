Νέες εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο της Γάζας, καθώς αργά το βράδυ της Τρίτης η Χαμάς παρέδωσε σε ειδική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού τις σορούς τεσσάρων ομήρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μετά την παραλαβή, οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) προχώρησαν άμεσα στη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι μία από τις τέσσερις σορούς ενδέχεται να μην ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, γεγονός που παραμένει υπό διερεύνηση.

🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are… — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025

Οι υπόλοιπες τρεις σοροί ταυτοποιήθηκαν ως των Uriel Baruch, Tamir Nimrodi και Eitan Levy, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ανθρώπινο κόστος της πολύμηνης σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.