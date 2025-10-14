Κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Τρίτη από τη Χαμάς τέσσερα φέρετρα που περιείχαν λείψανα ομήρων και τα παρέδωσε στη συνέχεια στον ισραηλινό στρατό

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως ταυτοποίησαν τις πρώτες σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα, διευκρινίζοντας πως ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν υπήκοο Νεπάλ, που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά τις σορούς τουλάχιστον 20 ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.