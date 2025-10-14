Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης ότι ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να παραλάβει τα λείψανα ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

«Ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει τώρα στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρκετά φέρετρα με τα λείψανα ομήρων θα του παραδοθούν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, και παρέδωσε τα λείψανα τεσσάρων άλλων. Κρατεί ακόμη υπό ομηρεία τις σορούς 24 Ισραηλινών.