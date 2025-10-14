Ο Ισραηλινός όμηρος που είχε αναγκαστεί να σκάψει τον τάφο του, ενώ βρισκόταν υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς, συνάντησε ξανά τους γονείς του τη Δευτέρα, καθώς ήταν ένας από τους 20 επιζώντες ομήρους που απελευθερώθηκαν.

Ο Evyatar David εθεάθη με ένα τεράστιο χαμόγελο και εμφανώς συγκινημένος, καθώς επέστρεφε στο Ισραήλ, περισσότερες από 700 ημέρες μετά την απαγωγή του κατά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε μια από τις πρώτες εικόνες μετά την απελευθέρωσή του, ο David ποζάρει αγκαλιά με τους γονείς του, Avishai και Galia, οι οποίοι είχαν βιώσει τον εφιάλτη να τον βλέπουν σε βίντεο, να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο σε απάνθρωπες συνθήκες.

Ο πατέρας του είχε δηλώσει στο Channel 12 πως η οικογένειά του ανυπομονούσε «να τον αγκαλιάσει και να τον φιλήσει» μόλις επιστρέψει στο σπίτι.

Ο 24χρονος Evyatar David ήταν ανάμεσα στους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία προβλέπει και την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Στο ανατριχιαστικό βίντεο που είχε κυκλοφορήσει από τη Χαμάς πριν από μερικούς μήνες ο όμηρος φαινόταν να σκάβει λέγοντας πως είχε να φάει μέρες.

«Αυτός είναι ο τάφος που νομίζω ότι θα με θάψουν», ακούγεται να λέει στο βίντεο. «Ο χρόνος τελειώνει».

Ο όμηρος είχε αρχικά μεταφερθεί στη Γάζα μετά την εισβολή της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova πριν από περισσότερα από δύο χρόνια.

Νέες εικόνες και βίντεο από τη Δευτέρα τον δείχνουν να προσπαθεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, την ώρα που φτάνει, σύμφωνα με τη New York Post, στο νοσοκομείο Beilinson, στο κεντρικό Ισραήλ.

Ισραηλινοί και κάτοικοι της Γάζας σε ολόκληρη την περιοχή υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, η οποία επετεύχθη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.