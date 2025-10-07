Ένα υδάτινο πάρκο στον Καναδά απείλησε να προχωρήσει στην ευθανασία των 30 φαλαινών μπελούγκα που εξακολουθεί να κρατάει σε αιχμαλωσία, αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν του καταβάλει χρήματα μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας.

Το πάρκο Marineland, το οποίο βρίσκεται κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα (Οντάριο) και έκλεισε το 2024, υποστηρίζει ότι δεν έχει πλέον τα κεφάλαια για να παράσχει τις φροντίδες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία μπορούν να φθάσουν τα 5 μέτρα.

Η επιχείρηση είχε ζητήσει πρόσφατα την άδεια να στείλει τα εν λόγω κήτη στο υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Chimelong Ocean Kingdom στην Κίνα. Όμως η καναδική κυβέρνηση άσκησε βέτο στο αίτημα αυτό, αρνούμενη να γίνουν και πάλι τα θηλαστικά αυτά θύματα εκμετάλλευσης για λόγους ψυχαγωγίας.

Με επιστολή που έστειλε την Παρασκευή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η διεύθυνση του πάρκου ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια.

Αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνηθεί και επιμείνει μέχρι την 7η Οκτωβρίου στην απαγόρευση της εξαγωγής αυτών των φαλαινών, το Marineland ισχυρίζεται ότι θα πρέπει «να λάβει τη σπαρακτική απόφαση να προχωρήσει στην ευθανασία τους», αναφέρεται στην επιστολή που επικαλούνται το Radio Canada και οι New York Times.

«Αν δεν υπάρξει απάντηση μέχρι αυτή την ημερομηνία, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ότι οι απαντήσεις στα αιτήματά μας είναι αρνητικές. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλα τα ενεχόμενα μέρη και το κοινό και θα λάβουμε τα μέτρα που απορρέουν άμεσα από την απόφαση της υπουργού», προστίθεται στην επιστολή.

«Το γεγονός ότι το Marineland δεν είχε προβλέψει κάποια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή, αφού εξέθρεψε σε αιχμαλωσία για πολλά χρόνια αυτές τις φάλαινες, δεν μεταθέτει την ευθύνη για την κάλυψη των δαπανών σας στην καναδική κυβέρνηση», απάντησε χθες, Δευτέρα, η Τζοάν Τόμσον, υπουργός Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά, την οποία επικαλούνται οι New York Times.