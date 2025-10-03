Όλες οι πτήσεις από και προς το Μόναχο έχουν διακοπεί από τις 21:28 (τοπική ώρα) «λόγω ανεπιβεβαίωτου εντοπισμού drone» στην περιοχή πάνω από το αεροδρόμιο της πόλης

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, δεν είναι σαφές πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, το οποίο ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 για λόγους προστασίας της περιοχής από τον θόρυβο. Στο μεταξύ την έρευνα έχει αναλάβει η ομοσπονδιακή αστυνομία, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν επρόκειτο πράγματι για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός drones. Παρόλα αυτά, ο Γερμανικός Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (DFS) αποφάσισε την αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου ως προληπτικό μέτρο. Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επηρεάστηκαν από την αναστολή των πτήσεων παραμένει ακόμη ασαφής. «Ερευνούμε μια πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε εντοπισμός drone. Για λόγους ασφαλείας, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε τις πτητικές λειτουργίες στις 21:28. Η ασφάλεια προηγείται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Μονάχου Τόμας Μπόροβικ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει αναπτυχθεί με πλήρη ισχύ στην περιοχή του αεροδρομίου και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο εντοπισμός drones προκάλεσε χάος στον αερολιμένα του Μονάχου ήδη το βράδυ της Πέμπτης, καθώς περισσότερες από 17 απογειώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και εκατοντάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στους χώρους του αεροδρομίου. Το πρόγραμμα πτήσεων εκτελείτο κανονικά από το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τη νέα αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τουλάχιστον 17 πτήσεις εξετράπησαν χθες (Παρασκευή) το βράδυ προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης και της Νυρεμβέργης.

He we drone again: Munich Airport is once again closed until 0259 UTC tomorrow due to reported drone activity. 17 diversions so far, more to come. https://t.co/CFDGodu86C pic.twitter.com/Q3dqsk7mOU — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025

Μετά τα νέα περιστατικά με drones, έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την καλύτερη προστασία των αεροδρομίων. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ ζήτησε την συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση των drones, τα οποία αποτελούν σήμερα ευθύνη της αστυνομίας. «Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ της απειλής των drones και της άμυνας από drones. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κερδηθεί», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ. O βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της εξουσιοδότησης της αστυνομίας να καταρρίπτει άμεσα τα drones και προανήγγειλε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. «Χρειαζόμαστε κυριαρχία επί του εναέριου χώρου μας», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ