Ένα τελευταίο πλοίο του διεθνούς στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας συνέχιζε την πορεία του προς τον παλαιστινιακό θύλακα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρά την αναχαίτιση χθες Πέμπτη περίπου 40 άλλων πλοίων από τον στρατό του Ισραήλ.

«Το Marinette συνεχίζει να πλέει», επεσήμαναν οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι αναμένουν να αναχαιτιστεί και αυτό σύντομα. «Γνωρίζουμε τι μας περιμένει», τόνισαν.

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το στίγμα γεωεντοπισμού που αναρτήθηκε στον ιστότοπο των διοργανωτών.

«Αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί», απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του Global Sumud Flotilla συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, επεσήμανε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ και τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος αυτός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει χθες το πρωί ότι οι επιβαίνοντες στον στολίσκο είναι όλοι «σώοι και ασφαλείς» και θα απελαθούν στην Ευρώπη.

«Συγχαίρω τα μέλη και τους διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού που εκπλήρωσαν την αποστολή του στη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», σχολίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.