Την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιχείρηση του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου συνεχάρη τους Ισραηλινούς στρατιώτες και αξιωματικούς που, όπως είπε, ολοκλήρωσαν «με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα» την αποστολή τους, εν μέσω της θρησκευτικής εορτής Γιομ Κιπούρ.

«Η εξαιρετική δράση των ναυτικών μας εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν σε εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια οργανωμένη εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

400 συλλήψεις ακτιβιστών – Επιχείρηση διάρκειας 12 ωρών

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Η αποτροπή της εισόδου πραγματοποιήθηκε μέσα σε περίπου 12 ώρες. Το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού εμπόδισε μια μαζική προσπάθεια παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα από εκατοντάδες άτομα», ανέφερε.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου τους παρέλαβε η ισραηλινή αστυνομία για τα περαιτέρω.